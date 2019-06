Se une obispo Enrique Díaz al descontento hacia AMLO

Desde que Andrés Manuel ganó las elecciones, el religioso señaló que empezó a tomar decisiones dejando a las autoridades como adorno, también le molesta la Cartilla “buenos deseos”

Nayeli García

México.- El obispo Enrique Díaz Díaz consideró que es preocupante el rumbo que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al prometer mucho y ahora solo se dedicarse a culpar a la anterior administración, y a desparecer programas que estaban funcionando sin hacer un análisis previo.

“Yo creo que prometió mucho y ese prometer mucho decíamos, demasiado, ha caído un poco en la negatividad, en el desencanto de mucha gente. Él decía ‘a partir del primero de diciembre ya no va a haber esto, ya no va a haber lo otro, ya no va a haber nada’ y ahora parece que todo es echar culpas al pasado, cuando él decía todo va a cambiar, ciertamente en un esfuerzo grande entre la búsqueda, sobre todo de que no haya corrupción, no haya prepotencia y que no haya esas cosas y creo que son un logro, un valor”, dijo.

A un año de que Andrés Manuel ganó las elecciones, el obispo señaló que desde entonces, empezó a tomar decisiones dejando a las autoridades de ese entonces como un simple adorno.

“Causa mucho ruido en nuestra sociedad que muchas decisiones parecen ser tomadas únicamente por él, no acepta que nadie le cuestiona y entonces parecería que él sólo sabe, que sólo él tiene las cifras, sólo él tiene los datos, que no escucha y eso es preocupante”, opinó.

El religioso dijo avances pero también retrocesos al cambiar de nombre a muchos programas y promoverlos como nuevos y lo peor desaparecer programas que se estaban fortaleciendo, y en lugar de analizar cómo hacerlo mejor, se quitan de golpe y se barree con todo.

En cuanto a que sean los evangelistas los que promuevan la ‘Cartilla moral’, el obispo advirtió de un enorme de riesgo de caer en fanatismos.

“Siempre cuando se liga un poder a una religión, existen muchos riesgos, quien sea, cuando un grupo religioso coopta al gobierno, cuando el gobierno coopta a un grupo religioso, se corren muchos riesgos, riesgos de injusticias, riesgos de preferencias, riesgos de muchas cosas”, puntualizó.

Dijo que esa cartilla sólo es un refrito de lo que ya existía hace muchos años, y lo que debió de hacer es hacer una nueva precisión de los derechos humanos y los valores, no una “carta de buenos deseos”.

