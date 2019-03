Paniagua Rodríguez, quien dice ser ‘lince’, resaltó que recibió un municipio con una problemática importante en materia de seguridad y no se podrá solucionar de un día a otro

Celaya.- La presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez señaló que ella como ‘lince’ también vive y entienda la problemática de seguridad, asimismo dijo que respeta las movilizaciones estudiantiles que se realizaron y aseguró que el problema se sigue atendiendo.

Este viernes estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya realizaron una manifestación para exigir seguridad, ya que son víctimas constantes de robos al salir o entrar a clases.

Al respecto la alcaldesa señaló que se han mantenido reuniones con el Consejo Estudiantil, maestros y directivos, y se han atendido las solicitudes que hicieron y se ha intensificado la vigilancia en la zona cercana al plantel la cual se realiza de manera permanente de las ocho de la mañana hasta las 21:00 horas con rondines constantes.

Asimismo dijo que ha asistido en la noche personalmente para verificar que realmente se están haciendo los rondines y se mantienen en la zona las tres células de la Policía Municipal que fueron asignadas.

Respecto a la marcha organizada por los estudiantes, la presidenta municipal dijo respetar las acciones de los jóvenes y se une en su malestar.

“Me uno a ella, no físicamente, pero respeto mucho la marcha pero me uno a la comunidad estudiantil del Tecnológico, yo también soy lince; entiendo la situación y la vivo, me toca estar trabajando, desde la cabeza del municipio en acciones que le abonen a que esto vaya a la baja”, señaló.

Paniagua Rodríguez resaltó que recibió un municipio con una problemática importante en materia de seguridad y no se podrá solucionar de un día a otro.

“No es una situación sencilla, es una situación compleja que no empezó cuando yo llegué, que ya estaba y que nos está tocando vivir como administración, una situación complicada pero estamos tomando acciones muy precisas para dar atención puntual a estas necesidades. No se resuelve de un día a otro, también me queda claro, sin embargo, insisto, con acciones precisas puntuales tenemos que ir a la baja en las acciones de la delincuencia”, expresó.

Reconoció que ingresó a la administración municipal con un déficit de policías, por lo que no se puede tener células de policías en todas las calles, pero se están haciendo rondines y si hay necesidad de reforzar se hace, pero además se ha trabajado en el incremento de la fuerza policial, con el ingreso de 100 policías auxiliares.

