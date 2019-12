Se tiñe de rojo la pista de hielo durante partido de hockey

El portero de los Niagara IceDogs estuvo a punto de perder una pierna durante un choque en medio de un encuentro lo que generó terror entre el público

Ontario.- Durante un partido de la Liga de Hockey en Ontario este jueves, se registró un accidente aterrador pues luego de un choque entre jugadores la pista se tiño de rojo.

El portero canadiense de los Niagara IceDogs, Tucker Tynan de 17 años terminó con una severa lesión que por poco le hace perder la pierna.

En cierto momento del encuentro, el joven deportista cayó repentinamente sobre el hielo luego de chocar con otro jugador y entonces un gran charco de sangre tiño de rojo la pista.

1/3:

Something you never want to see, @OHLIceDogs G Tucker Tynan appears to have been cut by a skate by a London player in the crease. He was quickly attended to by medical staff who stopped the bleeding and got him onto a stretcher.#OHL pic.twitter.com/QrE5ZqqFLq

— Mel Raskin (@SNMelRaskin) December 13, 2019