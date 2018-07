Se tiene de sobra calidad textilera en Moroleón: Grupo Textil Guanajuato

El sector textil de la región sur de Guanajuato da trabajo a más de 30, 35 mil personas, pero como no “somos japoneses a Márquez no le interesa la industria textil”, dijo Moisés Gutiérreza

Luis Telles

Moroleón.- La industria textil de Moroleón, es una de las más fuertes de la República en cuanto a confección de telas se refiere; sea blusas, vestidos, pantalones, jeans, uniformes deportivos, escolares; calidad en la producción se tiene de sobra, precisaron industriales textileros y exdirigentes del Grupo Textil Guanajuato (GTG), extinto por la llegada de la inseguridad en la región.

Moisés Gutiérrez Vieyra, Gerardo Zavala Vergil ex líderes del GTG, Francisco Javier Almanza jefe de producción de la empresa textil, Loguza, entre otros empresarios del sector textil y de la confección, se dijeron con la capacidad suficiente para confeccionar, no solamente los uniformes escolares para las escuelas secundarias, sino para confeccionar todos los uniformes de los empleados de las diferentes dependencias del gobierno del estado.

“En lo que se refiere a la fabricación del suéter, ni los chinos, que lo oiga bien Márquez, ni los chinos nos han podido acabar, somos fuertísimos en la fabricación de suéter”, señaló Moisés Gutiérrez.

Destacó que, hoy se empezó a hacer la prenda deportiva y casual elaborada sin costura, “la seamless”, que ha crecido significativamente a nivel nacional y Latinoamérica, y en Moroleón se han dedicado a luchar y ganar en la competencia, principalmente con los chinos.

Recordó que, el sector textil de la región sur de Guanajuato da trabajo a más de 30, 35 mil personas, pero como no “somos japoneses a Márquez no le interesa la industria textil y es porque en esta región no ha hecho un parque industrial, ni hay una armadora de autos, porque aquí no ha comprado terrenos para hacer un bulevar como en Purísima del Rincón y no le interesa porque al secretario particular que trae a un lado, Ricardo Narváez tampoco le interesa la industria textil”.

Deben dar a conocer necesidades el gobierno del estado. Gerardo Zavala Vergil señaló que, el gobierno del estado debe dar a conocer las necesidades “en este caso de uniformes”, qué necesita de textiles ara todas las dependencias de gobierno, “se pueden utilizar varios mecanismos, la Secretaría de Desarrollo Económico, Cámara del Vestido y aquí en la región sabemos que hay muchísimas empresas que es a eso a lo que nos dedicamos, a la confección”. Dijo que, en Moroleón, Uriangato y Yuriria se puede encontrar fácilmente la empresa o empresas necesarias para proveer “esos” uniformes, “eso si estoy segurito y creo que sí se pueden hacer”.

Hay desconocimiento de licitaciones para participar.

Otros empresarios dijeron que, hay desconocimiento “total” de cómo ingresar al “sorteo o licitación” del gobierno estatal, para poder “cuando menos” ofrecer el producto, ofrecer una cotización, “nosotros desconocemos, pero el gobierno debería de proveer toda la información necesaria para que quienes nos sintamos con la capacidad e interés, nos acerquemos a mostrar propuestas” coincidieron empresarios del sector textil que pidieron su anonimato por seguridad.

Reiteraron que, tanto hay la capacidad en infraestructura, humana para producir los uniformes deportivos que el gobierno del estado les pida, “aquí hay muchas empresas que se dedican a proveer uniformes deportivos, desde basquetbol, futbol, pans completos aquí se hacen, aquí se hace la tela o se provee, se trae la que se requiera y se confecciona, en cuanto a uniformes deportivos se tienen excelentes telas, similares a las compañías como Adidas o Nike”.

Precisaron que, con la producción que manda hacer el gobierno del estado, bien podría apoyar la economía en la región sur del estado, porque los primeros tres meses del año, está comprobado que bajan las ventas, con ellos la producción y muy bien les caería ese trabajo en producción de los uniformes, “apoyaría en mucho a no descansar al personal en las fábricas”.

Calidad probada con obtención de Marca Guanajuato. Francisco Javier Almanza jefe de producción de la empresa textil, Loguza, coincidió que en Moroleón hay las empresas que cada día buscan crecer, mantenerse y con el gobierno del estado, “único acercamiento que hemos tenido”, fue para entrar a trabajar para obtener la Marca Guanajuato. “Un distintivo que se les da a ciertas empresas por cumplir con estándares de calidad, cumplimos con todo, desde estar registrados en Hacienda, tener a los trabajadores en el IMSS, con prestaciones, cumplir procesos y estándares de producción, y como nosotros muchos obtuvimos el certificado de Marca Guanajuato”. Consideró que, el gobierno estatal no sea acercado para tocar el tema de producción de uniformes escolares, aunque se cuente con infraestructura “bastante” grande en empresas, “nosotros trabajamos, aunque no es lo mismo con otros años, seguimos haciendo bastante producción a empresa trasnacionales, Terra, Coppel, por ejemplo, con la entrega anual de más de 45 mil prendas”.