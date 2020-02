Se suspenderá a árbitros que tengan errores: Arturo Brizio

Redacción

Ciudad de México.- En 2020 la Comisión de Árbitros suspenderá a los silbantes que tengan errores flagrantes durante su actuación, tal es el caso de César Ramos, quien no acudió al VAR a revisar un posible penal a favor de América en la final contra Rayados y por tal razón fue suspendido.

“El árbitro que comete un error grave del tipo de no querer ir a ver el VAR, en donde no hay forma de decir no se equivocó o era una jugada difícil, lógicamente se va a ir. En el caso de Brian (González) iba a debutar el viernes, se equivoca expulsando a un jugador que no era y se tuvo que postergar por su error, pero debutará más adelante”, mencionó Arturo Brizio, presidente de la comisión.

Así mismo, el titular mencionó que desde siempre, las sanciones a los árbitros se han hecho de manera privada y por lo tanto no las harán públicas ahora. Pero explicó que “hay dos razones para que un árbitro no pite, una que no quepa o que su categoría aún no sea, la otra es que la última actuación no sea tan buena como para repetir. La otra es cuando está sancionado”, mencionó.

El dirigente de los árbitros señaló también que luego de la suspensión de César Ramos, el silbante volverá más fuerte para continuar con su carrera ya que él junto a Fernando Guerrero, Adonai Escobedo y Diego Montaño, son los elegidos para buscar un boleto en Qatar 2022.

“El tema de ir al VAR es una prueba superada, todos entienden que es una herramienta necesaria. César sale fortalecido de esto, me parece que es una pena, me parece que es un árbitro de 10, me dolió sancionarlo. Estoy convencido de que César va a salir muy fortalecido de esto, acaban de salir de la preparación en Houston, Premundial, al igual que otros cuatro”.

Brizio también se dio tiempo de explicar las razones por las que quitó a Adonai Escobedo del juego entre Atlas y Morelia, pues él fue el silbante que estuvo presente en el juego de los Rojinegros contra Xolos, donde la afición hizo el grito homofóbico y vetaron el Estadio Jalisco, por lo que no era sano que siguiera.

