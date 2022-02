Con esto los 46 municipios del estado están juntos en Planet Youth para hacer frente a las adicciones entre la juventud

Carolina Esqueda

León.- El programa estatal de prevención a las adicciones Planet Youth, importado de Islandia, anunció la incorporación de 21 municipios más a la estrategia, además de la aplicación de la Segunda Encuesta de Juventud Y Bienestar, cuya aplicación arrancará en mayo entre la población adolescente.

Rosa Elda Villalobos Ugalde, titular de la dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Guanajuato, que se encarga de la coordinación del programa, anunció durante la instalación de la primer mesa interinstitucional llevada a cabo en León, la metodología de trabajo que se seguirá durante 2022, donde se terminarán de integrar todos los municipios luego de haber arrancado en 2020 en León, Irapuato, Celaya, Silao y la capital del estado.

“En el estado para este año se suman los 46 municipios a la implementación de esta metodología, que lleva su tiempo y su proceso, y la idea de la metodología general es ir a las causas que generan el consumo, generar las condiciones de bienestar en menores y crear un grupo de adultos que nos dedicamos a su cuidado. No estamos focalizándonos en los jóvenes, si consumen o no y si están listos para decirle no a las drogas” explicó en atención posterior a medios.

Los incorporados

La funcionaria recordó que para 2021 se integraron otros 20 municipios al programa, entre ellos San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Felipe, Salamanca, Romita y los pueblos del rincón.

Para este año los incorporados serán Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Manuel Doblado, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo, Jerécuaro, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Villagrán, Xichú y Yuriria.

“No hay un rezago, la metodología fue implementarlo en 5 municipios en 2020, en 2021 se incorporaron 20 municipios más y en este 2022 incorporamos 21 municipios más” aseguró Villalobos Ugalde.

La directora de Salud Mental también informó ante los integrantes de la mesa que se realizará una segunda encuesta de juventud y bienestar estatal, junto con otra a nivel municipal, donde se buscará identificar factores de riesgo y de protección contra adicciones enfocándose en la dinámica escolar, el núcleo familiar y el uso del tiempo libre, con la finalidad de elaborar diagnósticos locales que les permitan diseñar políticas de prevención primaria en salud.

“Es muy importante contar con datos locales y reales, hoy tenemos estadísticas nacionales y teníamos capítulo Guanajuato, pero no de manera municipal que nos permita tomar decisiones. En los siguientes pasos se hará la segunda encuesta de bienestar para el municipio de León en este año, es muy importante la participación comunitaria y social, los comités, hay que hacer una red que nos permita que los ciudadanos se vayan empoderando en sus propias decisiones” dijo ante los integrantes de la mesa.

