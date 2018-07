Se suman abogados a la ‘ley de mantenidos’

El Colegio de Abogados de León indicó que hubo una mala interpretación, ya que no es obligatoria. El estudiante puede acceder a esta demanda por la tesis que tiene la SCJN

Daniel Vilches

León.- El Colegio de Abogados de León aprobó la reforma al Código Civil que abona a que los padres de familia mantengan a sus hijos hasta los 24 años de edad, siempre y cuando estén estudiando.

De acuerdo al presidente de este colegio, Jorge Marcelino Trejo dicha reforma causó “polémica” por la poca información que existió en su momento, pues se entendió que esto es obligatorio, cuando la única manera de que esto se cumpla es a través de un proceso jurídico, como demanda o medios de conciliación para que los padres cumplan con el derecho que tienen sus hijos de otorgarles alimentos, en el cual se marca también la educación.

El abogado explicó que esta modificación en Guanajuato se empata con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a que exista la presunción de la necesidad de que haya el apoyo para los estudios universitarios.

Además destacó que de no aprobarse en Guanajuato, el estudiante puede acceder a esta demanda por la tesis que tiene la SCJN.

“No es una ‘ley de mantenidos’, debidamente no se hizo la precisión adecuada, entonces es una buena reforma, simplemente nos estamos emparejando al entorno nacional. Si en caso de que no pasará esta reforma el estudiante de 22, 23 años puede tomar la jurisprudencia y la tesis de la corte y demandar en esos términos y demandar en Guanajuato sin la necesidad de alguna reforma al Código Civil, no es necesaria la reforma, pero sí es importante porque acota y actualiza el entorno nacional al estado”, defendió el abogado.

Destacó que además, la autoridad evaluará el estilo y posición social que tiene la familia y si existen casos de divorcios para que los padres continúen dándoles los estudios universitarios; además de que no aplica con postgrados o maestrías, pues

no lo contempla.

Destacó que la intención del gobernador, Miguel Márquez Márquez de vetar esta reforma, podría no darse pues no se le brindó toda la información.