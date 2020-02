Se suman a campañas de prevención escuelas normales y la UPN

María Espino

Guanajuato.- Una sala de juntas de Secretaría Particular y una sala de descanso son dos de las áreas que se habilitaron al interior de Presidencia municipal como parte de las adecuaciones que se realizaron y con las que se dañó un muro del Inmueble Catalogado.

Fue el mismo tesorero municipal, Juan Antonio Valdez Fonseca quien explicó lo anterior, sin embargo dijo no recordar quién encargó estas acciones. Justificó que son tantos los centros gestores que maneja, que no tiene claridad de cuál de todos fue.

“No estoy encargado tanto de la construcción, si no que a mí los centros gestores, cualquiera, me hacen una petición mediante una orden de servicio y en todo caso la Coordinación General de Administración revisa los presupuestos y busca el personal que lleve a cabo esas adecuaciones”.

Estos espacios ya están terminados y listos para ser usados, ambos equipados con mesas, sillas; uno de estos espacios designado como “sala de descanso” hay una sala y hasta televisión.

Fonseca dijo sí saber quién encargo esta modificación, pero no se acordaba ya que no tenía el documento del centro gestor que hizo la solicitud además precisó que él tampoco está a cargo del equipamiento por lo que no sabe detalles al respecto y precisó que es el Centro gestos, del que no supo dar información, el que está amueblando ambas salas.

No tengo ahorita lo que es el documento del centro gestor que me hizo la petición (…) como son tantos centros gestores que yo manejo o que todos me piden al final de cuentas alguna gestión”.