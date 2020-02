Se suma Alejandro Navarro a paro nacional ‘Un Día Sin Nosotras’

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Beatriz, la viuda del migrante fallecido en Texas, y cuyo cuerpo no ha podido ser repatriado a México, negó que el gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, le haya ofrecido algún tipo de apoyo, añadió que ni siquiera se han comunicado con ella como lo aseguró el alcalde Alejandro Navarro.

En septiembre del año pasado, Ramón Martínez, originario de la comunidad de El Rodeo, murió en Carrizos Springs, Texas, y su familia ha atravesado un infierno burocrático para poder regresar su cuerpo a México, el trámite podría durar hasta un año.

En declaraciones anteriores, el alcalde Alejandro Navarro, aseguró que el director de Desarrollo Social y Humano del municipio, Marcos Campos Briones, ya está en comunicación con la viuda, Beatriz Hernández, a quien le ha ofrecido apoyo y agregó que se revisa el tema para saber cómo pueden apoyarla.

Respecto a las declaraciones del edil, la viuda del migrante negó que se hayan acercado a ofrecerle ayuda por parte del gobierno municipal.

“Hasta el momento, yo no he tenido absolutamente ninguna ayuda de nada, no he tenido comunicación con la persona que él (Alejandro Navarro) menciona, y de la forma más respetuosa, les pido que no den declaraciones falsas”, expresó la viuda.

Sí hay ayuda, pero no gubernamental

Respecto al tipo de ayuda que podría recibir, Beatriz énfasis en las necesidades que tiene, ya que ser madre de dos pequeñas en edad escolar y un bebé, los gastos son fuertes y pese a esto, sus hijas tienen buenas calificaciones en la escuela, por lo que pidió poder acceder a una beca.

“Tengo mis hijas de ocho y nueve años, me serviría una beca. Pueden averiguar, mis hijas tienen las mejores calificaciones, he batallado mucho para sacarlas adelante, con un trabajito que tengo en el día he logrado sacarlas adelante y claro también mi casa se quedó en obra negra, cualquier apoyo de gobierno lo necesito y lo agradezco”.

Explicó también que el trámite para la repatriación de su esposo logró avanzar, pero no por el trabajo de las autoridades, sino de una asociación civil de migrantes en Texas, que conocieron del caso por medio de correo, y la asesoraron para pasar las trabas burocráticas y los errores de las dependencias que deberían ayudarla.

“Hasta ahorita ya el médico forense mandó las pruebas (de ADN) a la universidad para que las analicen y yo tenga una respuesta, esto se detuvo casi cinco meses, pero fue porque el gobierno no impulsó que se arreglara, pero con Lolita, de la Asociación Guanajuatense de Texas, pudimos presionar, si yo hubiera tenido este apoyo antes, no tendría ese tiempo perdido”.

Explicó que esta asociación pudo contactar a la senadora por Guanajuato, Alejandra Reynoso, quien envió un oficio al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo que aseguró la viuda, aceleró los trámites.