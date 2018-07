Se solidarizan mineros chilenos con los niños de Tailandia

Uno de los 33 mineros chilenos que estuvieron 69 días bajo tierra quiere ofrecer aliento, compasión, fuerza y solidaridad a los niños que permanecen bajo tierra atrapados en una cueva

AFP

México.- “¡Mucha fuerza!” fue el emotivo mensaje de aliento enviado este miércoles por Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros chilenos que estuvieron 69 días bajo tierra, a los niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva en Tailandia.

Sepúlveda dijo en entrevista con AFP que está dispuesto a viajar a Tailandia para aportar su experiencia a los esfuerzos de rescate.

El minero, que junto a sus compañeros tuvo en vilo al mundo en 2010 en espera de su rescate, se encontraba de visita en México, desde donde deseó éxito al operativo de socorro y expresó su solidaridad.

“Quiero enviarles un saludo y mucha fuerza a todas las autoridades y a las familias de estos niños que están bajo tierra”, dice Sepúlveda en un mensaje de video que mandó a la AFP. Sepúlveda porta casco naranja de minero y chaleco amarillo fluorescente. “No me cabe duda de que si el gobierno de ese país pone todo y hace los esfuerzos habidos y por haber humanamente, este rescate tendrá un éxito”, añade.

Los chicos futbolistas, de entre 11 y 16 años, y su entrenador, estuvieron reportados como desaparecidos durante nueve días hasta que la noche del lunes buzos británicos, en una operación de búsqueda internacional, lograron encontrarlos a salvo a más de cuatro kilómetros dentro de una cueva. Al caer la noche del 23 de junio, luego de terminar su entrenamiento, el grupo se adentró en la cueva de Tham Luang, pero quedaron atrapados por las fuertes lluvias de un monzón.

Los niños ya fueron localizados y revisados medicamente, pero no han podido salir de la cueva debido al alto nivel del agua y lo peligroso que es el camino. Llevan horas bombeando el agua de la cueva pero el nivel no baja lo suficientemente rápido, y las nuevas lluvias no tardarán en llegar. Los padres han incluso llevado a un monje para que bendiga la entrada de la cueva por un rescate exitoso.

Oferta de auxilio

Sepúlveda está decidido a buscar “un dinero” para él mismo trasladarse a Tailandia y ayudar en lo que sea posible. “Voy a hacer lo que sea posible. Estoy llamando a alguien del gobierno (chileno) para reunir algún dinero. Creo que como país es importante estar ahí después de lo que pasamos los mineros”, dijo en entrevista telefónica con la AFP.

Llama además a las autoridades a no escatimar recursos para el rescate. “Aquí hay que poner muchos recursos del gobierno de Tailandia, de quien quiera donar, y llevar a buzos profesionales para sacar a esos niños ya”, dijo a la AFP Sepúlveda, también conocido como ‘Súper Mario‘ por haber alentado a sus compañeros durante el calvario.

Expertos internacionales junto a autoridades tailandesas analizaban cuidadosamente las opciones para garantizar un pronto rescate sin poner en riesgo a los chicos. Una de las estrategias es enseñarles a bucear. “Que les enseñen a bucear lo más rápido, por el clima, por las lluvias, hay que apresurarse”, dice con énfasis el minero.

AL