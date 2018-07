Se roban hasta los calentadores solares

Al ser sorprendidos los ladrones por los vecinos, éstos sólo huyen hacia el cerro sin ser capturados por lo que colonos de Vista Esmeralda se dicen cansados de la inseguridad

Jazmín Castro

León.- Hartos de la inseguridad es como dijeron sentirse los vecinos de la colonia Vista Esmeralda, ya que constantemente son víctimas del robo de calentadores solares o al interior de sus viviendas.

Lugareños de las calles Vista Barullero, Vista Becasina, Vista Bigua y Vista Águila Mora, explicaron que no pueden dejar su casa sola, porque al regresar ya encuentran las chapas violadas o las ventanas rotas.

Por otro lado, explicaron que constantemente se roban los calentadores solares, “los vecinos ya nos organizamos y cuando descubrimos a los delincuentes en la azoteas, corren y se van al cerro”, explicó Sofía N., una de las vecinas.

Aseguran que hay ocasiones que han recorrido el cerro a través de los grupos de colonos y han encontrado los tubos de los calentadores solares, “pero a veces son tantos los que se roban, que no sabemos a quién pertenecen, y preferimos hablar a la Policía, pero ellos no quieren llevarse nada, pues nos dicen que no hay detenidos y luego quien reclama”, comentó Juan Díaz, quien es vecina de la zona.

En la colonia que está ubicada al poniente de la ciudad, sus habitantes explican que son pocas veces cuando ven a las unidades de la Policía municipal realizando recorridos, y cuando llaman al 911, no llegan o lo hacen tarde.

Refirieron que las pérdidas son constantes, entre reparación de chapas, ventanas, rejas, porque los calentadores solares, ya no los vuelven a comprar.

