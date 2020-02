Se reunirán los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a Plan Salamanca

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La denuncia presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para que se investigara a la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” por las emisiones a la atmósfera del pasado 23 de julio en este municipio no prosperó.

El argumento de la ASEA fue que la dependencia estatal “no era sujeto interesado para presentar la demanda”, informó la secretaria María Isabel Ortiz Mantilla.

Señaló que en los próximos días se estarán reuniendo los tres niveles de gobierno para darle seguimiento al Plan Salamanca.

La titular de la SMAOT dio a conocer que a pesar de esta negativa no quitarán el dedo del renglón para resolver la problemática ambiental de Salamanca, por lo que se busca el trabajo en conjunto con las dependencias involucradas y las empresas como la refinería local y Comisión Federal de Electricidad.

“Nos argumentan que no somos sujetos interesados para poder presentar la demanda, lo que nos parece un argumento poco válido, por eso no quitaremos el dedo del renglón e insistimos en el tema, argumentamos legalmente y estamos presentando que somos la autoridad responsable en el estado, entonces no es un argumento sólido”.

Informó que el próximo lunes 17 de febrero se realizará una reunión entre autoridades municipales de Salamanca, la SMAOT y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) donde se hará un recorrido y se tocarán los puntos pendientes para darle seguimiento al Plan Salamanca”.

Saneamiento Tekchem

Sobre el saneamiento de la extinta empresa Tekchem, Isabel Ortiz Mantilla informó que se reunió con autoridades de Semarnat al ser del ámbito federal el tema de residuos peligrosos, sin embargo es de interés estatal el lograr que se resuelva este tema, “en primer lugar para poder resolverlo se necesitan los recursos y en el caso de Tekchem existe un fideicomiso de 60 millones de pesos actualmente, con el cual se le está dando seguimiento a la parte de los procesos”.

Destacó que Tekchem tiene cinco etapas de saneamiento de las cuales se concluyó la primera que consistió en la demolición de la planta de sosa, por lo que continuará con la generación de una celda de disposición final para depositar los residuos no peligrosos, posteriormente se estará realizando el saneamiento de suelo, mientras que la Conagua está llevando a cabo un estudio del acuífero, por lo que se trabaja bajo el calendario establecido.

