Se reúnen en Guanajuato titulares de institutos que atienden el rezago educativo

Destaca Inaeba estar cerca de lograr que 400 mil guanajuatenses acrediten niveles básicos de educación antes de que termine la administración de Miguel Márquez

Redacción

Guanajuato.- El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del estado de Guanajuato (Inaeba) fue el anfitrión de la Reunión Nacional del Colegio de Directores Generales de los Institutos Estatales de Educación para Adultos y delegados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) de todo el país.

La capital del estado fue la sede de este evento, en cuya inauguración congregó al director nacional de INEA, Gerardo Molina Álvarez; al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; a la directora general de Inaeba, Esther Angélica Medina Rivero; al delegado de la Secretaría de Educación Pública, Pedro Rangel; al secretario de educación de estado, Eusebio Vega Pérez; a la diputada local Leticia Villegas Nava, presidenta de la Comisión de Educación; a 31 titulares de las instituciones encargadas de atender el rezago educativo de la República Mexicana y autoridades locales.

En su intervención, Molina Álvarez reconoció que “el gobierno del Estado de Guanajuato, durante la gestión del gobernador Miguel Márquez Márquez ha sido uno de los gobiernos que más ha apoyado la educación para los adultos y no sólo en términos de la política educativa, sino también en términos presupuestales”.

Y que lo anterior trajo resultados, pues agregó que “en la administración de este instituto y del gobierno del estado prácticamente están cerca de llegar a 400 mil personas que han logrado salir de un nivel del rezago educativo”.

En lo que fue un mensaje de agradecimiento por la voluntad del gobernador Miguel Márquez de atender el rezago educativo en el país, la directora general de Inaeba, Esther Angélica Medina Rivero expresó “infinitamente gracias señor gobernador, por haber apoyado de manera incondicional a su servidora y haber confiado en mí (…) su administración planeó disminuir el rezago educativo 8 puntos y hoy estamos en 13 puntos; en analfabetismo planeó 5.2, logramos la meta, y sabemos que tenemos todas las directrices y estrategias para rebasar esto antes de que termine esta administración”.

Y dirigiéndose también al titular del INEA dijo “hoy puedo decirles con satisfacción y tranquilidad que el compromiso que adquirimos se ha cumplido y que se entrega un instituto en buenas condiciones para que la sociedad guanajuatense reconozca la administración de ambos”.

Por su parte, el ejecutivo estatal exclamó “hoy de veras me congratulo y estoy muy orgulloso del Inaeba. Gracias también al INEA por confiar en estas decisiones y apoyarlas, porque hoy vemos los resultados, se cumplieron las metas y se superaron”.

Y dirigiéndose a todos los titulares de las instituciones responsables de atender el rezago educativo en el país dijo “yo no creo en el éxito fácil, ese se logra día a día, no es un tema de casualidad sino de causalidad. Gracias por todo lo que han hecho, yo se los digo como mexicano, como guanajuatense, como padre de familia y por lo que sé que han cambiado las vidas de tantas miles y miles de personas. No fueron a entregar un certificado, fueron a entregar una herramienta que les cambió la vida, eso es lo importante que ustedes han realizado”.

En representación de la sociedad organizada, Alejandro Arena Barroso, presidente de “Guanajuato sin Rezago Educativo A. C.” entregó un agradecimiento al gobernador por su alto sentido humano y compromiso a la atención del rezago educativo como un tema prioritario en su gobierno, logrando transformar la vida de miles de guanajuatenses.

Cabe señalar que la Reunión Nacional continuará con sesiones de trabajo donde se dará seguimiento a los programas y proyectos que atienden a las y los mexicanos que se encuentran en rezago educativo, haciendo especial énfasis en el tema de Alfabetismo.

