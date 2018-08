Se reúne Sinhué con empresarios para discutir gabinete

El gobernador electo de Guanajuato esta mañana se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial de León sobre las dependencias y secretarías, incluso respecto la seguridad

Daniel Vilches

León.- El gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, esta mañana se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) para hablar sobre los perfiles de quienes encabezarán el gabinete de la próxima administración.

Después de rechazar hablar con la prensa, el panista dejó la atención al presidente del organismo empresarial, Consejo Coordinador Empresarial de León quién consideró que mientras no cambie el esquema y la estrategia en materia de seguridad, no importa el perfil de quién lidere la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría de Justicia, las cosas no van a cambiar.

Lo anterior, ante la duda que existe sobre la permanencia en estas dependencias, de Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre.

Por otro lado, señaló sí tiene en mente, perfiles para que sustituyan a Guillermo Romero Pacheco, en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; que Alejandra Gutiérrez Campos se quedé en el Congreso del Estado, y no se vaya a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como también se ha hablado de ésta posibilidad.

