El alcalde de Valle de Santiago se reunió con los policías para escuchar sus inquietudes tras el asesinato del subdirector operativo

Luis Telles

Valle de Santiago.- Elementos de Seguridad Pública, expusieron sus necesidades al presidente municipal, Alejandro Alanís Chávez tras el asesinato de sus compañeras y su subdirector operativo.

Entre ellas, que el comisario de seguridad no esté presente en el municipio, por lo que es necesario que un elemento local ocupe el cargo.

“Fue una reunión muy provechosa, básicamente fue escuchar, sobre todo, las inquietudes y necesidades de los elementos de Seguridad Pública. Reiterarles que no están solos, de que el Ayuntamiento está de su lado y que haremos todo lo que esté en nuestras posibilidades para que ellos sientan con mayor seguridad, sobre todo, con una situación laboral más confortable”, señaló Alanís.

Agregó que por seguridad no puede dar a conocer las inquietudes de los policías preventivos, sin embargo, señaló que se tratan de lo laboral y del tema de operatividad.

Elementos piden ausentarse

El alcalde dijo que les reitero su respaldo y el del Ayuntamiento a los policías, además, les aseguró que no están solos, que deben trabajan en coordinación.

Por otro lado, dio a conocer que tras el asesinato de los dos elementos, tres policías han solicitado permiso para ausentarse, “no baja como tal”.

Comentó que el lugar que dejó el comandante operativo, es un tema que se tendrá que revisar en los próximos días, porque dicho puesto no existía, se habilitó al considerar que era importante tenerlo.

Comisario de Seguridad Pública debe ser local

En cuanto a la inquietud de los policías, relacionada con que el Comisario de Seguridad Pública tiene que ser uno del municipio, el alcalde dijo que se tendrá que analizar objetivamente y puntualmente.

“Yo creo que el hecho de que alguien sea de fuera o no, no es una condición para no permitir a alguien que esté en cualquier sitio. Por ejemplo, alguna persona de Valle que trabaje en Salamanca, Irapuato, por el hecho de ser de fuera, ya se le inhiba el trabajo en algún sitio”.

Sin embargo, señaló que el Comisario debe de cumplir diligentemente con su función y desempeñar cabalmente su trabajo, “eso lo tiene que hacer, sea o no sea de Valle de Santiago”.

Finalmente, el alcalde abundó que en los últimos días, tanto el gobierno estatal y federal, les ha apoyado con la seguridad, reforzando con la presencia de más elementos.

