Se retrasa resolución sobre auditoría a Museo de las Momias

María Espino

Guanajuato.- María Elena Castro Cerrillo, Sindico en el Ayuntamiento capitalino por la fracción del PAN, denunció violencia política al interior del Cabildo en contra de las mujeres especialmente a su persona pues dijo que hay agresiones y faltas de respeto siempre que no se vota a favor las propuestas que hace el alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

Esta denuncia la realizó Elena Castro durante la sesión del Pleno que se realizó este viernes, en donde no aprobó las propuesta hechas por Alejandro Navarro entorno a las tarifas a cobrar a los comerciantes; además manifestó que ella ha sido blanco de burlas de parte de otros ediles y hasta la han calificado de ignorante por no estar a favor de las ideas que propone Navarro.

“Ya va mucho tiempo e que las mujeres en lo particular se nos agrede y no se nos maneja con respeto, desde mi primer día que subimos el dictamen siempre que no votamos a favor de las propuestas del alcalde y en lo particular yo siempre se me ha aludido y se me ha dicho desde ignorante hasta se me ha hecho alusiones personales”, expresó la síndico.

Por ello Elena Castro exhortó a los integrantes del Ayuntamiento a no confundir los temas políticos con los temas sociales y aseveró que su postura de apoyo a los comerciantes no tiene tintes políticos.

“Es momento de no confundir una cosa con la otra porque realmente en lo particular no es una visión política y lo quiero dejar muy en claro, es un tema de sensibilización social”.

Ambas serán reportadas

El regidor panista, Carlos Chávez, manifestó en el Ayuntamiento capitalino que pasará un reporte al PAN estatal sobre la situaciones que giran en torno a las regidoras Cecilia Pöhls y María Elena Castro Cerrillo, respecto a ir en contra de las votaciones del PAN.

Chávez explicó que de acuerdo a los estatutos que mandatan la manera en cómo se deben de conducir los ediles panistas en el Ayuntamiento, toda autoridad electa de Acción Nacional deberá votar los dictámenes en Pleno de acuerdo al voto de la mayoría de la fracción panista y en este caso van dos ocasiones que se incumplen los estatutos.

Explicó que respecto a la votación que se dio en el Pleno del Ayuntamiento sobre la Propuesta de la Comisión de Servicios Públicos municipales referente al cobro a comerciantes debió votarse en contra, y a favor del dictamen que turnó la Comisión de Hacienda para que se haga una revisión caso por caso y de ameritarse entonces hacer una reducción discrecional.

“Se votó seis a dos el dictamen número seis, y votamos a favor seis a dos el dictamen número siete, pero según nuestros reglamentos los ocho votos de Acción Nacional debieron haber sido en contra del dictamen seis y los ocho votos a favor del dictamen siete”.

Explicó que previo a casa sesión de Pleno, la bancada albiazul se reúne para analizar la orden del día, tal como lo mandata el partido, para discutir y acordar el sentido del voto, además dijo que el mismo reglamento de Acción Nacional pide que toda la fracción vote en función de lo que haya determinado la mayoría de la fracción en la reunión y todos los presentes, ausentes o los disidentes se tienen que acatar a los cuerdos.

Son fracción, pero no militantes

Al ser cuestionado de si, Cecilia Pöhls y María Elena Castro Cerrillo son militantes del PAN, Carlos Chávez contestó que hasta donde él tiene información, ninguna está afiliada al partido, “a menos que hayan hecho su trámite de afiliación en los últimos seis meses, pero la información que tengo es que no son militantes”.

“Son parte de la fracción se adhirieron a una serie de compromisos al momento de aceptar la candidatura y el partido tiene sus propios mecanismos (…)”.

Carlos Chávez aseguró que la fracción panista no está dividida y que hay libertad para expresar desacuerdos y puntos de vista, sin embargo se deben acatar los estatutos y precisó que ni Cecilia Pöhls ni Elena Castro “están cumpliendo un compromiso que se tiene con el Reglamento de Autoridades Electas de Acción Nacional”.

SZ