Se retracta regidor, quiere de vuelta Fondo de Ahorro

Hace un año pineda renunció a recibir ese beneficio económico; señala que no es falta de ética, ni va en contra de los principios del partido

Luz Zárate

Celaya.- Siguiendo los principios de la austeridad republicana que pregonó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace un año cuando llegó al Cabildo el regidor de Morena, Uriel Agustín Pineda Soto renunció a su Fondo de Ahorro, pero ahora lo volvió a solicitar para tener un ‘guardadito’ para cuando termine la actual administración.

La petición para obtener este beneficio económico –que le corresponde por ley- pasó por la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento, donde se dijo que es un derecho que tiene como trabajador de la administración.

Este beneficio lo solicitó a un año de haber asumido el cargo como regidor, luego de que él y sus compañeros de fracción, Bárbara Varela y el ex regidor Gerardo Sierra, así como el independiente Mauricio Hernández, hicieron público que renunciaban al fondo.

Dice que no es de Morena

El regidor de Morena señaló que no es falta de ética o faltar a los principios del partido, ni incongruencia con la decisión tomada hace un año que optó por no tomar ese beneficio, pues dijo es un derecho que tiene y además destacó que “no es miembro del partido” y puntualizó que entró al Ayuntamiento por Morena pero no es miembro activo.

Ante su afirmación de que no es militante de Morena, pero sí llegó al poder a través de ese partido, contestó: “Llegué por la plataforma de Morena, soy respetuoso de los procesos internos, de sus elecciones, no soy militante de Morena. (¿Pero representa a Morena? Se le preguntó). Llegué por la representación popular”, señaló.

Con esta prestación los miembros del Ayuntamiento ahorran tres meses de sueldo durante el tiempo que dura la administración; al salir de la encomienda, el gobierno les entrega lo que ahorraron más una cantidad similar.

En el caso de los regidores, si su salario mensual es de 48 mil 916 pesos y si ahorran tres meses durante la administración, en total por los tres años trabajados recibirán como indemnización por ese concepto un monto que ascenderá a 293 mil 496 pesos.

Es una prestación legal

El síndico Jorge Armengol, manifestó que es una prestación de ley que tienen los servidores públicos y que no le puede negar el Ayuntamiento. Mencionó que la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el estado, en el artículo 40 que se refiere al Fondo de Ahorro, señala que:

“Los servidores públicos de elección popular durante su mandato, tienen derecho a que se les abra una cuenta individual que se denominará Fondo de Ahorro para el Retiro que se integrará por la aportación mensual que realice el servidor público, la cual será hasta el equivalente al 8.33% de su remuneración integrada; y la aportación que realicen los Poderes Ejecutivo y Legislativo o el Ayuntamiento al que pertenezca el servidor público, la cual será hasta el equivalente a la realizada por el servidor público, en los términos de la fracción anterior”, se lee en la legislatura.

El síndico informó que el Fondo de Ahorro se integra a solicitud del servidor público con la aportación correspondiente y que el municipio en ningún caso excederá del monto equivalente a tres meses de salario del edil.

Comentarios

