Se reserva Zamarripa hablar de la detención del lugarteniente del cartel de Santa Rosa de Lima

Fernando Velázquez

León.- El PAN ha logrado mantener el poder en Guanajuato durante más de 20 años no por sus buenos resultados, sino porque “infiltra” a los partidos de oposición y los divide, aseguró la exalcaldesa de León y todavía priista, Bárbara Botello Santibáñez.

En entrevista, la también exdiputada local y federal sostuvo que el PRI fue uno de esos partidos a los que el PAN y el Gobierno del estado infiltró y dividió; muestra de ello, dijo, es que ha regalado magistraturas a militantes priistas -en alusión al caso de Rosario de la Vega- o entregado prebendas exclusivas a diputados locales.

Por lo anterior, indicó que todavía desconoce si permanecerá en el Revolucionario Institucional o no, aunque también afirmó que ella no requiere sumarse a un partido político ni abanderar un proyecto de alternancia para trabajar en favor de Guanajuato.

“Es que lo importante ya no son los partidos políticos, es que regresemos a las causas, que nos pongamos a trabajar y que no estemos peleándonos por posiciones porque por eso el PAN ha estado aquí, el PAN no ha ganado en Guanajuato por sus resultados, ha ganado por la división que hacen en los partidos y que el propio Gobierno se infiltra en los partidos políticos, como lo ha hecho también en el PRI”, declaró.

SZ