Se rehúsan habitantes de San Juan de la Vega a cuidarse

Luz Zárate

Celaya.- Desde que inició la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, al menos 25 comercios del Mercado Morelos han cerrado temporalmente, pues sus dueños han tenido que buscar otras opciones para tener ingresos, esto porque sólo se les permitía abrir tres días a la semana a los negocios no esenciales.

Debido a que sólo trabajaban 12 días al mes y los ingresos no eran suficientes, los locatarios de negocios no esenciales del Mercado Morelos solicitaron a las autoridades que les permitan abrir un día más de los originalmente permitidos.

A partir del fin de semana pasado ya se les permitirá abrir el domingo, antes sólo era jueves, viernes y sábado, informó Enrique Martínez Godinez, presidente de la Unión de Comerciantes y Locatarios del Mercado Morelos.

Dijo: “Nos siguen dando permiso de abrir jueves, viernes, sábado y ahora domingo, nos faltan tres días a los del anexo del mercado, les hicimos ver a las autoridades nuestras necesidades, les dijimos que era muy poquito tres días, vendría siendo 12 días al mes, ya nos dieron este domingo, son cuatro días”.

El líder de los comerciantes señaló que entienden que las autoridades no les permiten abrir toda la semana por el incremento en el número de contagios de coronavirus, pero a su vez piden que también los entiendan a ellos porque de sus negocios dependen varias familias.

“Tienen razón porque no bajan los contagios y comprendemos que tiene que bajar esto y conforme cambie el semáforo tal vez se nos da otro día pero mientras tanto no permiten que se abra toda la semana, sólo a los de alimentos”.

Y debido a que muchos no pueden abrir toda la semana, han optado por irse a vender a los tianguis, otros mercados y hay quienes de plano quebraron y ya no volverán a abrir.

A los establecimientos que ofrecen alimentos y otros productos como la venta de cubre bocas y caretas sí se les permite abrir.

Los vendedores de artículos no esenciales aceptaron sólo abrir algunos días debido a que han tenido muchas pérdidas y que ya no tienen ahorros para subsistir el resto de la contingencia, por lo que solicitan a las autoridades que les permitan abrir de lunes a domingo y piden sensibilidad pues la mayoría ya no tiene dinero, pues su patrimonio está invertido en la mercancía.

Efraín Morales, comerciante de la zona del Mercado Morelos y también presidente del Tianguis de los Domingos, comentó que han tenido pláticas con las autoridades municipales, en las que los funcionarios les han explicado la peligrosidad del virus Covid19, la letalidad y número de muertos y contagiados que hay en Celaya, sin embargo la gravedad de la pandemia se contrasta con la necesidad económica que tienen centenas de familias de comerciantes que se han quedado sin ingresos.

Morales dijo que saben el riesgo que conlleva abrir los negocios, pues el virus está presente en las calles, pero recalcó que en el caso de los comerciantes si no mueren contagiados de coronavirus, morirán de hambre.

G.R