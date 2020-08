Se registra terrible explosión en Beirut, capital de Líbano

Redacción

Líbano.- Internautas y medios locales han reportado una inmensa explosión en la capital de Líbano, Beirut.

El terrible incidente ocurrió en un almacén de petardos. Esto generó alarma en todos los habitantes aledaños a la zona debido al ruido y a la inmensa columna de humo que se desprendió.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para contener las llamas.

De acuerdo con información de medios locales y habitantes del lugar, el estruendo de la terrible explosión fue perceptible en un radio de más de 10 km del sitio.

Hasta el momento se ignora si en el edificio había personas y si alguien resultó herido debido a este incidente.

Oficinas cercanas, como las del Daily Star, quedaron seriamente dañadas ante el impacto de la explosión.

La explosión ocurre en medio de un clima difícil para el país, que se encuentra en una fuerte crisis política y económica.

Hace algunas horas, el canciller de Líbano, Nassif Hitti, renunció a su cargo como ministro del Exterior del Líbano, asegurando que se está convirtiendo en “un estado fallido”.

More videos of the explosion (thread)#إنفجار_بيروت pic.twitter.com/Z8nz6cReaU

— Mohammad Hijazi (@mhijazi) August 4, 2020