Ciudad de México.- Un sismo de 7.1 se registró en Acapulco y Ciudad de México, este tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

El hecho ocurre solo unos días antes de los cuatro años de que un sismo de 7.1 grados impactada México en 2017 y 36 años después del mayor fenómeno de este tipo en la historia de México, cuando se registró un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter en la ciudad de México en 1985.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.9 Loc 14 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 07/09/21 20:47:47 Lat 16.82 Lon -99.78 Pf 10 km pic.twitter.com/EEfHYXs2cV — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2021

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, confirmó que el secretario de Seguridad Pública se encuentra sobrevolando la ciudad.

Desde el C5, la mandataria explicó que se realizaron tres sobrevuelos y no se reportan daños. Además informó que la principal afectación fue que en diversas zonas de la capital del país se suspendiera el servicio de electricidad por lo que ya se trabaja con la CFE.

AMLO reporta que no hay daños

Tras el temblor el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no hay daños mayores causados por el sismo de magnitud 7.1 que se sintió en varias entidades del país.

“Les informo sobre el temblor. El epicentro, en efecto, se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños mayores. Sólo piedras, caídas de bardas. Lo mismo en Morelos. No hay daños en Oaxaca. No hay daños en Puebla. No hay daños graves en la Ciudad de México”, dijo el mandatario en un video compartido en sus redes sociales.

“El general Sandoval, Secretario de la Defensa, ha hecho una revisión, una consulta en todas las zonas militares y ese es el reporte que se tiene. Afortunadamente no hay daños graves. Hablé con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con el Gobernador de Oaxaca, con el Gobernador de Guerrero, con el Gobernador de Puebla y es el mismo reporte. Afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdida de vidas humanas. Eso es lo que puedo informales”, añadió.

Se siente en Guanajuato

En Guanajuato se reportó que el sismo se sintió en 20 de los 46 municipios del estado, pero en ninguno se reportan daños hasta el momento.

La Dirección de Protección Civil de Salamanca informó que no se registraron incidentes en la localidad o reportes al Sistema de emergencias 911.

Candelario Cú Gutiérrez, titular de la dependencia, informó que fueron activados los protocolos de prevención de riesgos a través de recorridos de inspección en la zona urbana y sus inmediaciones, los cuales no reportan novedad alguna.

Sin embargo, se exhorta a la población a mantener la calma en todo momento, así como estar pendiente de los canales oficiales de comunicación a efecto de no difundir información que pueda generar caos, cualquier eventualidad debe ser reportada de manera inmediata a través del 911.

Mientras tanto, la Dirección de Protección Civil de Romita, a las 20:47 horas de este martes confirmó que se percibieron movimientos telúricos en el municipio, de muy baja intensidad y que no provocaron afectaciones en la mancha urbana.

La dependencia anunció que permanecerá alerta ante cualquier reporte o llamado de auxilio de la ciudadanía, y a temprana hora de mañana se recorrerá la zona rural para verificar su estado.

“Ahora sí se sintió el temblor”, señalaron algunos irapuatenses en redes sociales, confirmando que en el municipio de Irapuato el movimiento fue perceptible.

La noche de este viernes, minutos después de las 21:10 horas, el sismo con epicentro en la CDMX, se resintió en la capital fresera.

En redes sociales, los usuarios compartieron que sintieron el movimiento telurico y apreciaron el movimiento de lámparas.

Hasta el momento las corporaciones oficiales locales no han emitido reportes.

El sismo tuvo sensación también en Celaya, sin embargo, al momento la Dirección de Protección Civil no ha reportado daños por este movimiento.

El temblor fue registrado por usuarios de redes sociales que publicaron haber sentido el temblor, sin embargo, tampoco por estos medios se tuvo conocimiento de afectaciones.

El director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza, informó que se están realizando recorridos por varios puntos de la ciudad para descartar que hay habido daños en edificios provocados por este temblor.

“Sin daños, estamos haciendo evaluaciones desde luego, hemos recorrido hospitales, algunos templos, todavía no tenemos todos los datos, pero de lo que tenemos hasta ahorita, nada; hay que seguir ahorita haciendo el censo y ver que es lo que se haya podido presentar de afectaciones”, comentó el funcionario.

Piden mantener la calma

De la misma manera, el funcionario recomendó a la ciudadanía mantener la calma y hacer una revisión general de su vivienda y no mantenerse en las calles.

“Hay que estar tranquilos, desde luego ahorita no salir de sus casas, hay que quedarse en casa, revisar que todo esté bien, hacer una inspección dentro de las capacidades de cada quien, revisar su casa que no encuentren ningún daño estructural, que por la intensidad quizás no pueda ser lo más posible que encuentren”, comentó Ortiz Oropeza.

En caso de sismo la Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda: Manter la calma, no correr y acudir a zonas de seguridad ya establecidas.

Estar atento a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.

Mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas y paredes.

En la calle alejarse de postes y cables eléctricos, de encontrase en un edificio no usar elevadores y permanecer cerca de una columna estructural, alejado de ventanas y paredes.

En centros comerciales dirigirse a las rutas de evacuación, alejarse de repisas que contengan objetos que puedan caer.

Al circular en un automóvil se recomienda detener la marcha y evitar conducir.

*Con información de Cuca Domínguez, Karla Silva, Nancy Venegas, Roberto Lira

