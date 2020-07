Se reforzarán medidas de vigilancia en presas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Enrique Cú Gutiérrez, director de Protección Civil, lamentó que las personas no respeten las restricciones para evitar acudir a las presas como parte de las medidas sanitarias por el Covid19, como sucedió el pasado fin de semana donde un menor falleció al introducirse a nadar, ante está situación se estarán reforzando las medidas de vigilancia.

Desde hace más de dos meses se cerraron los accesos a las presas de San José de Mendoza y el Guaricho, lugares que son visitados por algunas familias a recrearse, esto con el propósito de evitar aglomeraciones ante la emergencia sanitaria, sin embargo algunas personas han burlado estas restricciones.

El funcionario municipal lamentó el hecho de que un menor de edad perdiera la vida al introducirse al cuerpo de agua a nadar, cuando existen señalamientos para evitar hacerlo por su seguridad.

“Desafortunadamente aunque se cerró el paso vehicular las personas han buscado la manera de entrar caminando, los encargados de cuidar las presas les indican que no pueden estar en el lugar, pero es imposible que puedan retener a las decenas de familias que acuden, nosotros como autoridad municipal en realizamos recorridos y de igual manera les indicamos esta prohibición, sin embargo llegan a molestarse y hacen como que se retiran pero regresan”.

Mencionó que no sólo se trata de evitar la aglomeración de personas en estos momentos de pandemia, sino la responsabilidad de los adultos en el riesgo que representa introducirse a las aguas de la presa, “es una cuestión de precaución, de conciencia, cómo autoridad también no tenemos el personal suficiente para tener una persona en cada lugar para verificar que se cumpla con una responsabilidad que nos competea todos, ahorita con la situación de emergencia nos hemos enfocado a zonas como el caso del mercado municipal dónde es un punto crítico de concentración de personas para evitar el covid-19”.

Enrique Cú Gutiérrez destacó que harán lo posible por reforzar las medidas de vigilancia en los cuerpos de agua, e hizo un llamado a los ciudadanos a cuidarse y a cuidar a los demás, respetando las restricciones que se tienen.

“Se debe de recordar que una presa no es como un balneario, no se sabe realmente cómo se comporta el agua y no se cuenta con personal de rescate en caso de una situación de emergencia”.

