Se reduce un 39% ocupación hotelera

Irapuato.- La Covid-19 causará estragos en la industria de la transformación. Javier Lagunas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Irapuato informó que al menos 50 de las 470 empresas afiliadas, podrían quebrar ante los 4 meses de inactividad provocados por la contingencia, con ello al menos 250 trabajadores se agregarían a las filas del desempleo.

Otras 84 empresas aunque ya pueden reiniciar actividades, no lo han hecho porque no tienen dinero para la reapertura.

“Suponiendo que sean 50 empresas las que van a cerrar y que mínimo cada una genera 5 empleos directos, estaríamos hablando que se perderían 250 empleos, 250 familias serían las afectas en caso de que cierren estas empresas”, dijo.

Pese a que el semáforo estatal de la reactivación económica se ubica en rojo, pero permite la apertura de algunos giros no esenciales, el presidente de Canacintra, dijo que no todas las empresas autorizadas para reiniciar lo han hecho porque no tienen liquidez para la reapertura.

“Según los sondeos que hemos hecho andamos entre el 15 y el 18% al menos de empresas que van a esperar para volver a abrir por diferentes factores, se enfrentan a 2 problemas: no tienen el capital económico suficiente pero tampoco sus clientes lo tienen para comprarles, es una cadena”.

