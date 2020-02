Se recupera Policía que intentó rescatar a un hombre de entre las llamas

Redacción

Irapuato.- Félix, es uno de los policías que día a día arriesgan su vida para proteger a la población. Hoy se recupera de las quemaduras que sufrió cuando, junto a sus compañeros, trataron de rescatar a un hombre que dejó escapar el gas de dos tanques e hizo estallar su casa.

Con quemaduras de tercer grado en varias partes del cuerpo, Félix se mantiene en recuperación, luego de que el pasado 22 de diciembre ingresaron a una casa en la colonia Del Parque, para tratar de sacar a un hombre, quien sin mediar palabra hizo estallar los cilindros; de ese hecho, 5 policías municipales quedaron lesionados.

Los segundos previos a la conflagración, Félix pensó que no saldría con vida del lugar, sin embargo, si se requiriera, volvería a arriesgar su vida por proteger a la ciudadanía, sabe que esa es su vocación y el riesgo de su actividad.

“No (he pensado en renunciar), no es algo que me pase por la mente, es algo que me gusta hacer día a día, creo que mi carrera que llevo, la ética profesional, así como mi trabajo, me gusta mucho, no me ha pasado por la mente renunciar”, señaló.

La decisión de seguir en la corporación ha sido respaldada por su familia y solo espera cumplir con su rehabilitación para regresar a la operatividad diaria.

Félix dijo que, a pesar de sus lesiones, no guarda ningún rencor a la persona que hizo estallar el tanque y reconoció que cada quien es responsable de sus actos, la de él y sus compañeros, fue la de tratar de salvar a este hombre aún bajo el riesgo que implicó para los elementos.

SZ