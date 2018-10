Se rebelan ediles de Acámbaro

En la segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento, nueve ediles rechazaron la propuesta para tesorero y secretario del alcalde, quieren a cambio de repartirse las direcciones del gobierno

Onofre Lujano

Acámbaro.- En un caso sin precedentes, en la segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento, programada a las seis de la tarde de este 10 de octubre, cuando se llegó al punto número 4 del orden del día sobre la propuesta para tesorero de Mario Salguero Trujillo, y como secretario Jesús Argueta Gómez, ambas fueron rechazadas por un bloque de nueve ediles de los diferentes partidos políticos: María Rosaura Juárez (Morena); Eleazar Mendoza Gómez (PAN); Lucila Noyola Sánchez (PAN) ; Alma Alejandra Molina (PRD); Salvador Albarrán Ballesteros (PRD); Cecilia Ibarra Segarra (PRD), Carol Aimed Castañeda Villagrán (PRI); Artemio Tinajero Pizano (PVEM); Mayra Neli Rivera Pizan (partido independiente (FIA) .

Las propuestas solo fueron positivas por: el alcalde Alejandro Tirado Zúñiga, (Morena); Los síndicos de Morena, Domingo Torres Lucio y María Soledad Ramírez Quintana; los regidores Laura Ríos Cárdenas (Morena), Felipe Martinez López (Morena) y Lizandro Díaz Corona (Partido independiente FIA).

Ante la propuesta del alcalde Alejandro Tirado Zúñiga para la Secretaría del Ayuntamiento de Jesús Argueta Gómez (dirigente municipal del PT), quien sólo recibió 5 votos a favor, una abstención y 9 sufragios en contra, estos últimos regidores argumentaron que no conocen el currículum del propuesto.

Ante el rechazo se declaró un receso de media hora y el presidente municipal puso en la mesa la propuesta de Mario Salguero Trujillo, para continuar en puesto de tesorero municipal pero nuevamente 10 regidores estuvieron en contra del contador.

Posteriormente se declaró una sesión extraordinaria para iniciarla a las 10:30 de la noche. El presidente municipal Alejandro Tirado Zúñiga, quien junto con los cinco ediles síndicos de Morena, Domingo Torres Lucio y María Soledad Ramírez Quintana; los regidores Laura Ríos Cárdenas (Morena); Felipe Martinez López (Morena) y Lizandro Díaz Corona (Partido independiente FIA) esperaban la llegada de los nueve regidores inconformes, declaró que:

“el discurso de austeridad que diera en la toma de protesta caló fondo en algunos y a eso me refería cuando decía que requeriría del apoyo de los ciudadanos, porque sé que estas propuestas pisan cayos, para quienes no buscan el bienestar del todo del municipio [las propuestas] no son viables. [El anuncio] lo hice de buena fe, no comprometí el recurso de los demás miembros del Ayuntamiento, yo dije como persona mi convicción que es bajar el sueldo, gastos médicos y celular”.

Tirado Zúñiga refiere que los regidores, que han formado un bloque de oposición (integrado por PRD, PAN, PRI, PVEM, una regidora de Morena y otra de FIA, supuestamente liderados por Eleazar Mendoza, panista), intentaron negociar con él; la propuesta: que le conceden y aprueban sus propuestas para tesorero y secretario, a cambio de repartirse las direcciones al interior del gobierno municipal.

