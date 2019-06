Se realizan 100 hombres la vasectomía por ‘una paternidad responsable’

La vasectomía sin bisturí, que se realiza en el IMSS, se practica en aproximadamente 20 minutos y el paciente puede salir caminando tras la misma; es un método anticonceptivo permanente

Guanajuato.- La Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, realizó las Jornadas de Vasectomía Sin Bisturí, dirigida a derechohabientes y no derechohabientes, en las que se realizaron alrededor de 100 procedimientos, en las Unidades de Medicina Familiar No. 47 de León y UMF No. 49 de Celaya. Se llevaron a cabo enmarcadas en el Día del Padre, bajo el lema ‘Por una Paternidad Responsable’.

“La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que sirve como método anticonceptivo definitivo recomendado para los hombres que han decidido no tener más hijos, consiste en la interrupción del paso de los espermatozoides a través del conducto deferente; los espermatozoides se originan en los testículos para viajar por este mismo y pasar a las vesículas seminales hasta su salida por medio de la eyaculación. Con la interrupción se logra la no eliminación de espermatozoides durante la eyaculación”, dijo el doctor Alfredo Báez Montes, coordinador de Primer Novel de Atención de la Delegación Guanajuato, del IMSS Guanajuato.

Su alta eficacia es la principal ventaja de este procedimiento aunada al hecho de que no tiene efectos secundarios para quien decide adoptar este método. La vasectomía sin bisturí, que se realiza en el IMSS, se practica en aproximadamente 20 minutos, con anestesia local y es de forma ambulatoria, es decir, después del procedimiento el paciente se retira a su casa a tomar reposo.

Después de realizada la vasectomía se recomienda reposo para el paciente así como la aplicación de hielo en la zona tratada a fin de disminuir la inflamación acompañada de medicamento contra el dolor, el cual es prescrito por el médico.