Se quita la vida campesino de Chiapas que dio positivo

Redacción

Ciudad de México.- Serán los jóvenes a quienes se dará prioridad sobre adultos mayores en caso de que ocurra una saturación del sistema de salud producto de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Esto fue dado a conocer en el documento conocido como Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, realizada por el Consejo de Salubridad General.

“Paciente A de 80 años necesita de un ventilador, paciente B de 20 años necesita de un ventilador. Si paciente A recibe el ventilador ella vivirá 7 años más, si paciente B recibe el ventilador ella vivirá 65 años más”, se lee en la guía.

Este documento apuntó que en esta situación se tiene que considerar salvar la mayor cantidad de lo que se denominó vidas-por-completarse.

“Una vida-por-completarse se deben de entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo bio-psico-social humanos (i.e. infancia, adolescencia, edad adulta, vejez)”, se lee en el documento.

Si luego de considerar esto llegara a existir un empate en el puntaje de priorización entre dos o más pacientes se resolvería de la siguiente forma.

“En un primer momento se deberá de recurrir al principio vida-completa. Ello quiere decir que pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad. Las categorías de edad propuestas son: 0-12, 12-40, 41- 60, 61-75, y +75”, apuntó.

“Si lo anterior no desempata a los pacientes, entonces la decisión sobre quién recibirá acceso a los recursos escasos deberá de tomarse al azar (por ejemplo, lanzando una moneda)”, se reveló.

La guía también deja en claro que “recurrir al principio de vida-completa no discrimina injustamente a las personas comparativamente más viejas. Ello es así pues la persona que no recibe tratamiento ha gozado de un bien, vivir una vida que incluye más etapas, por más tiempo. Esto quiere decir que la persona de menor edad está en una situación donde perdería mucho más si no accede a los recursos escasos de medicina crítica. Lo que perdería es la posibilidad de obtener el bien de vivir una vida que incluye más etapas”.

Se apuntó que se debe de dar prioridad a los recursos escasos de medicina crítica al personal de salud que combate la emergencia de COVID-19.

“La priorización de dicho personal de salud debe de ser absoluta. Esto quiere decir que el personal de salud que hace frente a la pandemia deberá de pasar al principio de la lista para obtener recursos escasos de medicina crítica cuando esto sea requerido”.

Esta Guía “únicamente debe de entrar en operación si: la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada, o está cerca de ser sobrepasada, y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada”.

*Con información de López Doriga Digital

LC