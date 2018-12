Se quejan de la pista de hielo porque “quita lo colonial”

A pesar de la gran afluencia que el novedoso atractivo ha provocado en algunos turistas y guanajuatenses, otros están inconformes por el hecho de que rompe la vista de la Alhóndiga, explanada en donde está instalada

Guanajuato.- A pesar de la gran afluencia que la pista de hielo ha provocado en algunos turistas y guanajuatenses, algunos visitantes manifestaron su inconformidad bajo el fundamento que es un atractivo que le quita la peculiar ambientación colonial a la capital guanajuatense.

La pista de hielo es un novedoso atractivo que llegó para el deleite de guanajuatenses y de turistas durante esta temporada invernal, la cual se situó a un costado de la Alhóndiga de Granaditas, sin embargo, tal parece que a algunos visitantes no les agradó la idea.

Para Rene Velázquez de León, proveniente de la Ciudad de México, quien ya tiene muchos años optando por Guanajuato como sitio vacacional, manifestó su molestia ante la pista de hielo ya que es un sitio que no combina con el ambiente colonial de la ciudad.

“Eso es lo que criticaría más, bueno, yo vengo a la experiencia colonial, cultural y, ¡puta!, me encuentro con una pista con reggaetón a todo lo que da, digo, entiendo, pero no soy participe de darle lo que le gusta al pueblo, me parecería que deberían de buscar otro tipo de circunstancias para no caer en eso”, comentó.

Por otra parte, Bárbara Bustos, turista Jalisciense, comentó que la pista no solamente no está de acuerdo con la ciudad colonial, sino que además es una atracción que genera más problemas que beneficios, en cuanto al turista, pues ya no les permite observar la naturaleza de este inmueble tan emblemático no sólo de la capital, sino de México.

Por otra parte mencionó que a su parecer, la construcción de esta pista solamente aporta más al tema de la basura en la ciudad ya que el gran número de personas que acude a patinar no respeta los señalamientos y botes de basura, dejando en la vialidad sus desechos.

