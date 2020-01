Se quejan comerciantes de Faja de Oro por incremento de inseguridad en la zona

Uno de los comerciantes mencionó que son la presa más fácil de la delincuencia, pues también han sido víctimas de extorsión; incluso algunos atestiguan que les han pedido una cuota por ‘derecho de piso’

Cuca Domínguez

Salamanca.- Comerciantes establecidos de la zona de Faja de Oro, se quejan del incremento en la incidencia delictiva en esta vialidad, “han asaltos a los comercios de la zona, han quebrado cristales, al verdad ya no sabemos a quién acudir”, dijo una empleada, quien dijo que la inseguridad no es solo eso lo que los asola, la economía está mal, ya han cerrado negocios porque no hay ventas, precisó.

De acuerdo a versiones de afectados las ventas están “malas”, es lamentable que nadie nos voltee a ver, “los comerciantes establecidos somos la presa más fácil de la delincuencia, porque sabe dónde encontrarlo y a qué hora, ellos no tienen pierde, no cesan las extorsiones a través de diversos número celulares o incluso de manera personal porque quiere una cuota mensual; aparte de los robos a los clientes, les cristalean sus carros, roban a los transeúntes, la verdad esto no tiene para cuándo acabar.

Aunado a ello las ventas han bajado porque los clientes ya no acuden, se percibe temor entre la población, los ciudadanos han dejado de salir por las noches y es entendible pero los afectados somos los comercios, la inseguridad y las bajas ventas han obligado a muchos negocios a cerrar”, declaró un comerciante que no quiso dar sus generales por temor a represalias.

Correo recorrió la avenida Tampico y Faja de Oro, donde se constató el cierre de un negocio de pizzas y otros más; la zona de mayor afluencia es la de bancos, pero la gente se apresura hacer sus movimientos y se retira con el riesgo de que sean asaltados como ya ha ocurrido a decir de un comerciantes.

“Un día siguieron hasta su casa a un pareja y ahí a punto de pistola los despojaron del dinero que minutos antes había sacado del banco; y, así muchas historias similares de cuentahabientes que más tardan en sacar dinero que los rateros el quitárselos, ésta es una zona vulnerable y aquí ni un policía, apenas los vemos de prisa por la avenida, si acaso se parar es porque les toca el rojo del semáforo”, dijo un comerciante de la zona.

Todos coinciden en la necesidad de que por esa zona haya policías, “pero que sean policías a pie, que recorran la zona por lo menos de las 8 a las 5 de la tarde que es la hora de mayor movilidad, porque de nada sirve que pasen por la avenida”, dijo un empleo.

