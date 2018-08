Se quejan colonos de Nativitas por desechos en Río Lerma

En el lugar se observa gran variedad de desperdicios insalubres para los habitantes, por lo que los habitantes piden apoyo de fiscalización, ya que los comerciantes son unos de los infractores

Yadira Cárdenas

Salamanca.- A pesar de los esfuerzos de las direcciones de Servicios Públicos y Medio Ambiente por mantener las inmediaciones del Río Lerma limpio, vecinos de la colonia Nativitas señalaron que personas desconocidas y, quienes acuden al tianguis de los domingos, arrojan la basura al cauce o la dejan acumulada en las orillas.

Ante la negativa de la Conagua para otorgar la custodia del Río Lerma al municipio, buscada durante más de cinco años, las autoridades municipales, a través de las direcciones de Servicios Públicos y Medio Ambiente, tratan de mantener en buen estado, hasta donde es de su competencia, sin embargo, el problema de la basura y residuos, continúa creciendo.

Los habitantes de la Colonia Nativitas señalaron que, por las noches, personas ajenas a la colonia pasan y arrojan sus desechos al cauce, sin embargo, la molestia es para ellos, debido a la proliferación de animales y malos olores que se desprenden.

Comentan también que entre los desechos no hay sólo basura, sino también escombro, animales muertos, muebles viejos y demás, demás pero que al comentarlo con autoridades, éstas dicen no poder ir más abajo porque no les corresponde. Otra de las inconformidades que mencionaron, es la basura que dejan las personas que acuden los domingos al tianguis colocado al borde del río, donde, incluso algunos comerciantes, avientan los desechos al río antes de retirarse.

Finalmente pidieron que se haga una campaña de concientización o se coloque vigilancia cerca del lugar para evitar este problema, y que, de sorprender a alguna persona realizando este acto, se le sancione.

