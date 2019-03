Se queja CMIC de poca atención a Salamanca por parte de SICOM

Carlos Arroyo Ramos cuestionó a Tarcisio Rodríguez los motivos por los que el municipio no fue contemplado este año para recibir obras y sugirió posibles favoritismos por partidos políticos

Karla Silva

Silao.- El vicepresidente de Agua y Energía de la CMIC Delegación Guanajuato, Carlos Arroyo Ramos, evidenció que el municipio de Salamanca quedó prácticamente fuera del Plan de Trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de la entidad.

Durante la presentación de dicho plan ante afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Arroyo Ramos, cuestionó al titular de la SICOM, Tarcisio Rodríguez Martínez, los motivos por los que Salamanca no fue contemplado este año para recibir obras.

Lo anterior, dijo, pese se trata de un municipio importante en el Corredor Industrial de Guanajuato en el que se incluye a Silao, Guanajuato capital, Irapuato, León y Celaya.

“No sé si se deba a que ahí gobierna un partido distinto al partido oficial, cosa que sería doblemente preocupante y aún más, delicada para nosotros”, expuso. El Ayuntamiento es presidido por María Beatriz Hernández Cruz, por Morena.

Al respecto el titular de la SICOM aseguró que no existen “favoritismos” hacia los municipios por temas políticos, además de que la mayor parte de los recursos en la materia serán destinados a la conservación de vialidades. “Es una referencia técnica de medición y de evaluación de cuáles son los caminos que técnicamente, no políticamente, no geográficamente, no con algún otro tipo de compromiso; es lo que nos marca el Estado es un referente objetivo, técnico de los caminos que se tienen que atender”.

Señaló además que los municipios cuentan su lista de proyectos y en base a ello, es que se suman a los planes estatales. Este año se ejercerán mil 200 millones de pesos en obra pública en Guanajuato.

