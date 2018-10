Se quedan empresarios sin Cipol porque son recursos públicos

Asegura Ricardo Ortiz que el Municipio ha realizado aportaciones para el Centro de Integración y tiene a cargo la administración del inmueble, y que el fideicomiso que pide la Asociación poder administrar no se puede otorgar

Nayeli García

Irapuato.- La Asociación Empresarios Unidos Pro Irapuato quedará fuera de la administración del Centro de Integración Policial (Cipol), porque no se le puede dar autonomía en el manejo del fideicomiso.

Así lo dio a conocer el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, al asegurar que el Municipio de Irapuato ha realizado aportaciones para el Cipol y tiene a cargo la administración del inmueble.

Precisó que si el fideicomiso no se ha utilizado es porque los empresarios no han querido, y buscan una autonomía que el gobierno municipal no les puede dar porque son recursos públicos, además de que pedían 3 millones de pesos más, los cuales no se pueden otorgar.

Comentó que buscarán otras agrupaciones para que administren el fideicomiso y que quieran trabajar con las condiciones del gobierno municipal.

No obstante, dijo que Pro Irapuato estará invitado a las mesas de seguridad al igual que otras instituciones y agrupaciones.

