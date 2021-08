María Espino

Guanajuato.- A causa de la pandemia ocasionada por la Covid-19 y con el semáforo de salud en amarillo con alerta, nuevamente no habrá celebración del Grito de Independencia en la Alhóndiga de Granaditas únicamente se efectuará una ceremonia conmemorativa en el edificio de Presidencia municipal.

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña informó lo anterior y señaló que este año tampoco se destinará recuso para adornar la ciudad con motivos de las fiestas patrias.

Además adelantó que el tercer informe de gobierno está previsto para el 18 de septiembre en una Sesión Solemne presencial que tendrá lugar en Presidencia municipal y en el que resaltó que el tema prioritario a informar será en materia de seguridad.

“El 15 de septiembre no va a haber festejo en la Alhóndiga por la condición de semáforo amarillo con alerta, estaremos festejando y celebrando en el salón Presidentes con un acto pequeño, no hay cena, no hay nada, no hay grupo musical, será igual que el año pasado y creo un poco más austero”.

Un tercer informe muy austero

Aseveró que no se generarán grandes gastos para su tercer informe de resultados, resaltó que será un evento muy austero sin algún tipo de celebración, únicamente tendrán pocos invitados especiales.

Navarro apuntó que, a partir de la próxima semana, el Ayuntamiento realizará mesas de trabajo para analizar el documento del informe y si hay algunas dudas podrán resolverlas preguntando directamente a cada uno de los directores, según sea el caso y de ser necesario hacer las correcciones pertinentes.

“El informe de gobierno lo tenemos previsto para el sábado 18 de septiembre en una sesión presencial solemne y a partir de la próxima semana empezando el mes de septiembre vamos a comenzar con unas mesas de trabajo para que los ediles de la actual administración puedan estar cotejando lo que viene en el documento del informe con lo que dicen los directores y si tiene alguna duda poder modificar el documento”.

Alejandro Navarro adelantó que, similar al año anterior, para evitar aglomeraciones este año también efectuara otros eventos alternos al informe en los que se reunirá con distintos sectores y en distintas zonas para también hablar sobre los logros obtenidos a lo largo de este último año de gobierno.

