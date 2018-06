Se queda Apaseo el Grande sin titular de Mando Único

El comandante Enrique Medrano Torres dejará el cargo al frente de la corporación a partir del próximo viernes 22 de junio debido a que se va a jubilar, dio a conocer el presidente municipal Gonzalo González

Luz Zárate

Apaseo el Grande.- El titular del Mando Único en Apaseo el Grande, Enrique Medrano Torres, dejará el cargo al frente de la corporación a partir del próximo viernes 22 de junio, luego de que lo asumió el 13 de diciembre del 2017.

El alcalde de Apaseo el Grande, Gonzalo González, confirmó el cambio diciendo que el motivo es por jubilación del comandante.

“El comandante Medrano me comunicó que inició su trámite de jubilación, ya por los años que tiene de servicio y la edad que tiene, me dice que no me había comentado hasta no recibir autorización de sus jefes. Ya le autorizaron para que el cargo lo deje para el día 22, no es una renuncia como tal, es una jubilación”, declaró el presidente municipal.

El alcalde de Apaseo el Grande, señaló que en la presente semana se está realizando el proceso de entrega-recepción y el 21 entregará de manera formal el cargo. Será hasta el viernes que se informe quién se quedará en su lugar.

Y aunque se está en el proceso de entrega-recepción, al momento se sigue con la operatividad del Mando Único.

Cabe recordar que este nuevo modelo de Mando Único se instauró en Apaseo el Grande a partir de diciembre pasado, luego de que durante varios meses se negó el Ayuntamiento local a aceptarlo, y fue tras la presión de las autoridades del Gobierno Estatal que se estableció.

Fue el 13 de diciembre que Enrique Medrano, tomó el cargo, en aquella ocasión el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, señaló que el comandante cubría con el perfil, pues es de formación abogado, había laborado en las Fuerzas de Seguridad del Estado por 25 años y fue director de la Policía en Xichú, Tierra Blanca y Coroneo, y anterior a este encargo se desempeñaba como supervisor del Mando Único Estatal.

Al respecto y sobre quién asumirá el cargo en lugar de Enrique Medrano, Gonzalo González dijo que lo desconoce pues será una decisión que tome el gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad.

Sobre el tema, se solicitó información al área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad del Estado, y su titular Arturo Tavares, dijo que “de momento no hay ningún cambio”, y que en cuanto lo haya lo informará la dependencia.

MEJZ*