Se pudren charcos por drenaje colapsado en La Luz

Vecinos de la colonia viven entre las aguas negras desde que las fuertes lluvias pasadas estropearon el drenaje, que además causa que el agua se regrese, y la zona comienza a convertirse en un foco de infección

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Habitantes de la colonia La Luz viven entre una laguna de aguas negras debido que el drenaje está colapsado desde hace una semana; el olor fétido ya ha causado molestias principalmente a los colonos, quienes además no pueden circular por el lugar.

Los afectados señalaron que con las recientes lluvias el agua quedó estancada en la intersección de la calle 5 de febrero; además que ante la falta de mantenimiento a la red del drenaje sanitario, el agua se regresa, lo que ha convertido el sitio en un foco de infección para los habitantes.

Leticia Muñoz, quién tiene un negocio frente a donde se originó este problema, señala que el olor ya es insoportable, principalmente después del mediodía, lo que les ha causado dolor de cabeza, “cuando pasan los vehículos y mueven el agua el olor es peor, además de que se ve toda la suciedad, lo malo es que ya empiezan a verse algunos como gusanitos en el agua, yo digo que eso ya es un riesgo para los que estamos aquí”.

Derivado de este problema a los vecinos cercanos se ven imposibilitados para caminar por el lugar y realizar sus actividades, “tienen que pasar por la orillita porque imagínese caer a esa agua sucia, yo creo que si les da una infección; es muy feo vivir así “.

Por su parte, Rogelio Rodríguez mencionó que el sistema de agua potable y drenaje de la colonia no está a cargo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), por lo que los pagos los hacen a un comité interno, quienes señalan que no se cuentan con los fondos suficientes para pagar un desazolve, “pagamos 500 pesos por familia al año, hay como más de 200 familias más o menos, entonces no nos dicen que no hay dinero para esto porque creo que andan cobrando como más de 5 mil pesos, eso dijeron pero no sabemos si sea cierto”.

Los afectados señalaron que esperan que las autoridades municipales les apoyen por lo pronto en sacar el agua estancada, porque de continuar con las lluvias el problema será más grande y con ello las molestias y afectaciones para los habitantes.

AL