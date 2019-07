Se protegen vecinos de colonia Los Ángeles

Los comerciantes de la zona se ‘enrejan’ ante la inseguridad; Prevención del Delito considera a la zona dentro de las Zonas de Intervención Social

Karla Silva

Silao.- La mayoría de los vecinos de la Colonia Los Ángeles en Silao la sienten insegura; esta zona se ubica entre los ‘focos rojos’ de acuerdo a la corporación policiaca.

“Lo que queremos hacer es ‘correr’ de aquí porque es mucho peligro, ya cualquiera anda con pistola (…) más noche ya no se puede andar a gusto, ya mejor uno quiere irse de aquí. Antes estaba muy calmado, pero ahora ya no”. Darío Rocha, Vecino

La colonia se localiza en la zona sureste del centro de la localidad y está conformada por más de una decena y media de calles, donde es común ver reunidos a pequeños grupo de jóvenes bajo los influjos del alcohol o de las drogas.

Pese a que la calle principal Avenida Prolongación Pedro Moreno, es altamente transitada al conectar con la carretera Silao-Bajío de Bonillas, no evade a la delincuencia. Ahí vive Darío Rocha, quien exhibió que los índices de inseguridad son altos: Entre los principales problemas, dijo, se encuentra el robo a casa habitación e incluso, a principios de junio el conductor de un auto fue asesinado frente a los transeúntes.

Los comercios se encuentran enrejados para evitar asaltos. Ana Delia Gutiérrez despacha en una pequeña tienda en la esquina del bordo del río Silao y expone que colocó protecciones al negocio porque “está muy inseguro ya”, y pese a que no ha sufrido robos, afirma que se requiere de mayor vigilancia policial. Los Ángeles se ubica a dos kilómetros del edificio de Seguridad Ciudadana.

Caso contrario, la señora Lucina atiende una ferretería y señaló no tener conflictos: “Hasta ahorita estoy bien, problemas con la colonia no tenemos; me siento bien, pero aquí en la colonia únicamente, ya fuera es otra cosa (…) yo no salgo, no sé hacia las orillas cómo esté, yo aquí estoy bien”. Algunos de sus clientes, reconoció, sufren el hurto de sus bicicletas.

Prevención del Delito la identifica como uno de los “focos rojos” en materia de seguridad, pero trabaja en estrategias de atención. La titular Silvia Morales destacó que uno de los principales problemas es la ausencia de los padres de familia, y actualmente se realiza un diagnóstico para determinar sus conflictos y necesidades, ya que la seguridad implica desde la iluminación pública hasta los espacios de esparcimiento.

Silvia Morales afirmó que la colonia Los Ángeles está dentro de las Zonas de Intervención Social (ZIS), “tenemos identificados grupos de jóvenes (conflictivos)”, a quienes se les impartirán “pláticas de banqueta” y en las escuelas, también viviendas abandonadas y constantes riñas.

Pese a la insistencia en la solicitud, Seguridad Ciudadana no brindó cifras sobre la incidencia delictiva.