Se propaga virus por personas que se aferran a salir de casa

Staff Correo

Estado.- La mayoría de los contagios comunitarios de Covid-19 detectados en el estado, son por culpa de personas que no acataron el distanciamiento social y salieron a la calle, pese a no estar involucradas con actividades esenciales, reprochó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez.

Hasta el último corte, en la entidad se habían confirmado 32 casos de transmisión comunitaria –personas que no se contagiaron en el extranjero ni estuvieron en contacto con algún viajero–, siendo Irapuato el municipio que concentra la mayoría de pacientes de este tipo, con 10, seguido por León (6) y Celaya (4).

“Estas personas que se contagiaron haciendo alguna actividad, no fue una actividad esencial. Salieron de su casa sin un motivo, sin razón, la mayoría de ellos. Afortunadamente no están graves, pero no tenemos que esperar a que se ponga grave alguien en su familia, porque además están llevando el virus a su casa y poniendo en riesgo a un adulto mayor que viva con ellos, o alguna mujer embarazada, por ejemplo”, advirtió el titular de la SSG.

Reconoció que es muy complicado conocer en qué momento se contagió cada una de estas personas, pues sólo se sabe que continuaron saliendo a la calle para cumplir con alguna actividad.

“No sólo son casos de transmisión comunitaria, sino muchos de ellos son personas que estuvieron circulando, que fueron al mercado, se subieron al transporte público, que visitaron a algún familiar que no se dieron cuenta que estaba enfermo, y que ya no existe una asociación con un caso importado o previamente identificado como confirmado”.

Detalló que de los 140 casos confirmados en la entidad, el 17% son casos asintomáticos pero esas personas son potenciales transmisoras del Covid-19.

“Tenemos incluso pacientes menores de edad ya confirmados (…) Por eso enfatizamos mucho en que el virus está circulando entre nosotros”, reiteró.

LC