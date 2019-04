Se presentan Gene ‘Birdlegg’ Pittman y su armónica en Celaya

El afamado músico estará presente en el primer Festival Internacional de Blues en donde se tendrán conciertos gratuitos

Cecilia Cornejo

Celaya.- Por primera Gene ‘Birdlegg’ Pittman pisará tierras celayenses con la intención de deleitar a los ciudadanos y amantes del blues.

Este gran icono del blues se presentará este sábado en el Jardín Principal de esta ciudad, donde espera conquistar al público celayense con sus exitosas melodías que han sigo grandes éxitos.

Gene ‘Birdlegg’ Pittman grabó un single en 1990, lanzado en su propio sello Tight Fit Records. Esto fue seguido por el álbum, Meet Me On The Corner (2007).

En 2004, Pittman fue nombrado ‘Jugador del año de Blues Harmonica’ por la Bay Area Blues Society, después de un período de 35 años en el Área de la Bahía, en 2010, Pittamn se mudó a Austin, Texas.

Será este próximo 6 y 7 de abril cuando se lleve a cabo el primer Festival Internacional de Blues en Celaya donde este gran artista de blues deleite a los asistentes.

Durante el festival se contará con la presentación de cinco grupos nacionales e internacionales que ofrecerán seis presentaciones musicales gratuitas en el jardín principal, donde se espera la presencia de mil a dos mil asistentes.