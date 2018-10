Se presenta diferendo por reforma educativa

En la mesa de trabajo se debatió entre si se tenían o no datos duros; se generó por el exhorto de Juan Chávez a que se respeten los derechos de los trabajadores

Catalina Reyes

Guanajuato.- Se dio un pequeño diferendo entre PRI, Nueva Alianza y PRD en la mesa de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso sobre un punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Elías Chávez, de Nueva Alianza, para exhortar al Congreso de la Unión a que se respeten los derechos de los trabajadores de la educación ante la expectativa de que se eche para abajo la reforma educativa.

La propuesta plantea que se contemple en la nueva legislación, de manera irrestricta, el respeto a los derechos y las conquistas que históricamente han adquirido los maestros de México, garantizando su certeza laboral y seguridad social, coadyuvando a garantizar una educación de calidad con inclusión y equidad para los niños y jóvenes de México.

El PRI realiza observaciones

Al respecto, Alejandro Espinoza, asesor de la fracción del PRI, hizo tres observaciones al planteamiento. La primera, que las conclusiones no tenían ningún sustento en datos duros, por lo que pidió al diputado Juan Elías Chávez exponer el diagnóstico que realizó para llegar a esa conclusión.

Segundo, que el exhorto es para cuando ocurran hechos futuros e inciertos, por lo que consideró que no puede haber una manifestación ante un panorama incierto.

Tercero, dijo que los exhortos sólo iban dirigidos a personas, por lo que éste no podía dirigirse a la Cámara de Diputados. En este punto lo corrigió el diputado del PRD Isidoro Bazaldúa Lugo, quien le aclaró que eso no es correcto, pues también pueden dirigirse a instituciones. Aunque él no lo dijo, en legislaturas pasadas ha sido costumbre dirigir exhortos a dependencias estatales, federales y a las dos Cámaras federales.

Refutó también el dicho del asesor del PRI de que no hay certidumbre en los hechos sobre la educación en México. “Sí hay certidumbre, porque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado ‘n’ cantidad de veces sobre la reforma educativa”.

La diputada panista Martha Delgado Zárate coincidió con su compañero perredista. “No estamos dando por hecho, pero sí ante la expectativa de que ocurra, porque ya lo manifestó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para que se dé certeza a los trabajadores de la educación. Me parece que estamos bien enfocados, que estamos en el camino correcto”, expresó.

