Se preparan templo de León para recibir a feligreses en las misas

Jazmín Castro

León.- El alcalde Héctor López Santillana, advirtió que de no acatar las medidas sanitarias el semáforo podría regresar a rojo, y los comercios podrían ser clausurados.

Dijo que esta no es una reapertura inmediata, ya que los administradores de establecimientos tienen que registrarse forzosamente para abrir.

“No se trata de una reapertura automática, quiénes pueden reabrir, los giros que se establecieron previó registro, previó descripción de su protocolo sanitario, estarán firmando una carta de compromiso basado en la buena fe que estarán cumpliendo estos criterios”, explicó.

No obstante, reiteró que todo aquel negocio que no se registre y no firmen la carta compromiso en automático podría ser sancionado.

No disminuye la tasa de contagio

Pese a que la tasa de contagio se mantiene en rojo, dijo que se verificaron cuatro factores que determinan el color del semáforo, así los que se mantienen en verde es la capacidad hospitalaria y la letalidad.

“La razón principal es porque en Guanajuato tenemos baja tasa de letalidad, las mitad de lo que hay en promedio nacional (…) tenemos capacidad de atención, pero no significa que la tasa de contagios se haya estabilizado o esté decreciendo”, comentó el edil.

Resaltó que el semáforo naranja estará aprueba hasta el 09 de agosto, y en base a ello determinará el estado, si regresan a rojo o no.