Se preparan locatarios del Hidalgo para las lluvias

Irapuato.- Con lonas, hules, cubetas, jergas y escobas, los comerciantes de sombreros y calzado del mercado Miguel Hidalgo se preparan para la temporada de lluvias. Apenas se registraron dos precipitaciones ligeras y los exhibidores de madera de zapatería ya se humedecieron.

Los locatarios aseguraron que desde más de seis años reportaron las goteras, pero a la fecha, no se han realizado obras para repararlas.

Recordaron que hace tres años perdieron parte de su mercancía porque el agua entró a sus locales.

“Las goteras siguen en el mercado. Yo puse ese plástico doble para protegerme un poco porque hace tres años tuve pérdidas en la noche llovió y al día siguiente encontré los sombreros de charro nadando, tuve pérdidas por más de 12 mil pesos”, dijo Reynaldo Barreto, comerciante de sombreros en el mercado Hidalgo.

Justo en medio del techo de su local se podía ver un plástico fijado fuertemente al húmedo y descarapelado techo, a manera de contener el agua que por ahí se filtra.

Señaló que desde hace al menos seis años reportaron a la Dirección de Mercados el mal estado en el que se encuentra el mercado Hidalgo y que los problemas de filtraciones continuaban, no sólo por el mal estado del piso de los locales de la segunda planta, sino los escurrimientos de la tubería interna.

“No ha pasado nada, sabemos que a ellos no les interesa porque ellos no están perdiendo, los que tenemos pérdidas somos nosotros… Ojalá que se hiciera algo porque ya no tardan en verse las cascadas”.