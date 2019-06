Se preparan autoridades ante informes de fuertes lluvias

El secretario de Ayuntamiento aseguró que ya se realizaron trabajos previos para prevenir problemas en el municipio

Nayeli García

Irapuato.- Autoridades municipales se encuentran en alerta ante el pronóstico de lluvias muy fuertes y puntuales en el estado de Guanajuato de hasta 150 litros por metro cuadrado.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Xavier Alcántara Torres aseguró que los cuerpos de emergencias y diferentes dependencias están preparadas para cualquier contingencia que se pudiera presentar, aunque dejó claro que se realizaron trabajos previos para prevenir problemas.

El director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar dijo que no se trata de minimizar la situación, pero tampoco, es para alarmar a la ciudadanía, pues esta lluvia no se sabe si va a caer o no en Irapuato.

Autoridades municipales informaron que se tienen 66 puntos de riesgo en la ciudad, de los cuales tres son los puntos ya conocidos: la Plan Guanajuato, Los Álamos y Campestre de Las Flores.

Puntualizaron que la Presa de la Purísima se encuentra al 64 % de su capacidad y los ríos Guanajuato y Silao van sin agua, por lo que pueden soportar las lluvias que se advierten para hoy y mañana.

