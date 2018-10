Se prepara ensamble musical de la V Academia Cervantina

Con la participación del flautista italiano Mario Caroli y de Pierre André Velade como director invitado, brindará un concierto a las 19:00 horas en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato

Guanajuato.- Con la participación del flautista italiano Mario Caroli y de Pierre André Velade como director invitado, el ensamble musical perteneciente a la V Academia Cervantina brindará un concierto a los capitalinos mañana a las 19:00 horas en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato.

Un proyecto en el cual 20 jóvenes procedentes de Latinoamérica fueron seleccionados para conformar parte del ensamble, quienes además recibieron la tutela de especialistas en la materia para perfeccionar la presentación.

Un concierto de fácil comprensión para el público, sin embargo, de alto grado de dificultad para los músicos debido a la complicada selección de los temas entre los cuales destacan el estreno de Prácticas de Vuelo del compositor mexicano Itzam Zapata y A song from far away de Toshio Hosokawa.

Durante los ensayos los alumnos de la Academia recibieron el apoyo de grandes intérpretes de diversos instrumentos como Hagar Shahal en la flauta, Gilad Harel para los clarinetes y Amit Dolberg en el piano.

AL