Se perderían 26 mil 300 mdp por paro de mujeres

Notimex

Guadalajara.- Por pérdida de confianza debido a la falta de coordinación sistemática con autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo estatal anunció la intervención de la Comisaría de Seguridad del municipio de San Juan de Los Lagos ubicado en la zona de Los Altos.

Macedonio Tamez Guajardo, coordinador del gabinete de Seguridad estatal, anunció que la mañana de este lunes, 500 elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional tomaron el control de la Comisaría y los 160 elementos de esta fueron desarmados.

La Ley para el Sistema de Seguridad da facultades al Ejecutivo para intervenir, desarmar, dar órdenes y evaluar a las policías municipales cuando la falta de capacidad y compromiso ponen en riesgo una ciudad o una región.

“Por información de inteligencia estatal y federal, vemos que la Comisaría se ha mantenida alejada del compromiso de proteger a la ciudadanía”, explicó Tamez Guajardo, quien hizo el anuncio en conferencia, acompañado de autoridades estatales, Sedena y la Guardia Nacional.

Agregó que existen sospechas de “vínculos inadecuados” por lo que los 160 policías de San Juan de los Lagos serán citados en la Academia de Seguridad del estado para ser sometidos a pruebas de control y confianza.

No tenemos la capacidad de señalar a alguien en lo particular, hemos observado durante meses que esta Comisaría no se coordinaba con las demás autoridades encargadas de la Seguridad, eso motivó la pérdida de la confianza y esta intervención”, detalló Tamez Guajardo, quien adelantó que la Fiscalía General de la República se hará cargo de la investigación de los uniformados.

Por su parte, Juan Bosco Agustín Pacheco, secretario de Seguridad de Jalisco, afirmó que fueron desplegados elementos por vía terrestre y aérea para tomar el control de la Comisaría de San Juan de los Lagos.

Autoridades estatales negaron que haya existido un solo hecho concreto que hubiera generado la intervención de la Comisaría municipal y el titular se encuentra localizable para llevar a cabo las investigaciones.

RC