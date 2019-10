Se pasan el alto y terminan chocando con taxi

Dos jóvenes a bordo de una motocicleta terminaron lesionados tras el accidente, por lo que elementos de emergencia acudieron al lugar; testigos de los hechos aseguraron que los motociclistas no respetaron el semáforo

Redacción

León.- Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta, resultaron con lesiones tras ser impactados por un taxista.

Según testigos que dijeron a las autoridades, los afectados (un hombre y una mujer no mayores de 20 años) no hicieron alto en un cruce, cuando ya tenían la luz roja del semáforo y el conductor del taxi no pudo evitar el choque.

Presuntamente, según testigos, la moto era conducida por el hombre.

El accidente fue alrededor de las 10 de la mañana en la calle Juan Valle esquina con la calle 5 de Febrero.

Según personas que acudieron auxiliar a los jóvenes, estos iban por 5 de Febrero y la persona que conducía la moto, no respetó la luz roja del semáforo.

En tanto, el taxista circulaba por Juan Valle en dirección al bulevar López Mateos.

Los motociclistas resultaron con lesiones y fueron atendidos por paramédicos.

Comentarios

Comentarios