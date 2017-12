Se pagó compensación a policías y barrenderos por FIC: tesorera

A decir de Irma Mandujano faltan 2 mdp de recursos estatales

Catalina Reyes

GUANAJUATO.- La tesorera municipal Irma Mandujano aseguró que ya se les pagó toda su compensación por las horas extras laboradas a los policías municipales y a los barrenderos, a pesar de que todavía no han llegado los 2 millones de pesos de gobierno del estado por el Festival Internacional Cervantino.

En entrevista Mandujano afirmó que el gobierno estatal no le ha informado por qué no ha llegado ese dinero. “Aún no los han depositado, no hay una razón para no depositarlo”, admitió en entrevista.

Esto, a pesar de que el recurso extra, que se da cada año, fue prometido por el gobernador Miguel Márquez antes de que iniciara el Festival Cervantino, el 11 de octubre, pero éste concluyó el 29 de octubre, ya pasó más de un mes y no se ha entregado completo a la capital.

Explicó que a pesar de la falta de entrega del dinero estatal, con dinero del Municipio se pagaron las horas extras a los policías y barrenderos. Aunque “tengo entendido que se les dio menos”, admitió. “Pero era dinero que yo tenía contemplado para eso”.

Pero en caso de que llegue el recurso proveniente del estado, lo someterá a consideración del Ayuntamiento para que se destine a otras partidas.

Así respondió la tesorera luego de que el viernes el gobernador insistió en que la ciudad de Guanajuato está muy sucia, cuando se le preguntó si ya entregó al Municipio los 2 millones de pesos faltantes para completar los 4 millones prometidos.