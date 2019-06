Se oponen vecinos a colindar con el cuartel de la Guardia Nacional

Habitantes de la colonia El Olimpo no están de acuerdo en que el cuartel se instale en la zona; aseguran que no los tomaron en cuenta y están preocupados ante la reducción de áreas de uso común en el lugar

Cuca Domínguez

Salamanca.- Acusan vecinos de la colonia El Olimpo que no fueron tomados en cuenta para que en esa zona se construyeran las instalaciones de la Guardia Nacional y dicen que no están de acuerdo en que se instale en esa zona.

El regidor, Víctor Hugo Rueda Olmos, presidente de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento, dijo que como siempre se enteró a través de los medios de comunicación de la decisión del predio para la Guardia.

Apenas el viernes pasado la alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había aceptado el predio donado para que se iniciara su construcción con el fin de que en el 2020 esté funcionando.

Uno de los vecinos aseguró, “tuvimos una plática en la casa de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, estamos en contra porque no se nos tomó en cuenta, solo agarraron el terreno y lo repartieron, incluso tenemos información que ni a los integrantes del Ayuntamiento les informaron”.

“Les hemos pedido pavimentación de calles y nos dicen que no tienen dinero, pero sí está contemplado reducir las áreas de uso común de la colonia, una zona que necesita de mucho desarrollo”, dijo uno de los inconformes.

Otro más aseguró que se debió de sensibilizar el proyecto, “porque no sabemos de qué se trata, qué es lo que buscan, qué es lo que se va a construir, cómo nos puede beneficiar o apoyar; porque la verdad estamos a ciegas en este proyecto”, dijo otro.

Víctor Hugo Rueda Olmos, destacó que durante las pláticas con la alcaldesa les comentó que estaban buscando un terreno para que se instalara la Guardia Nacional, “la primera opción fueron los terrenos de Tekchem, se hicieron estudios y no fue viable; luego se revisó y ubicaron uno por la zona de los campos de futbol de los campos nuevos. Pero ahora me he enterado que están aprobados los terrenos para la Guardia Nacional”.