Se oponen madres a cierre de primaria

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez localizada en la comunidad de Santa Teresa que ofrece el turno vespertino será cerrada ante el número reducido de alumnos y la falta de maestros que los atiendan, por lo que madres de familia quienes se oponen a ello manifestaron su inconformidad.

A decir de las mujeres, se trata de una decisión que tomó la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) desde hace dos años pero que apenas les fue comunicada la semana pasada a través de la supervisora del plantel Ma. Teresa Troncoso Alcántar. El cierre se hará efectivo una vez que concluya el presente ciclo escolar.

El plantel está compuesto por 58 alumnos, y algunos de ellos –aunque no precisaron cuántos- reciben atención especial pues padecen déficit de atención o dificultad para aprender, por lo que sus mamás dijeron sentirse angustiadas pues aseguran que sus hijos no recibirá la misma atención que reciben actualmente, pues en la escuela hay una psicóloga y tres maestros, así como una Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER).

En dichas instalaciones, el turno matutino está a cargo de la escuela Miguel Hidalgo, por lo que según les refirieron las autoridades educativas los alumnos del turno vespertino serán reubicados a la mañana o bien les dieron la opción de llevarlos a una escuela en Puentecillas, aunque esto implicaría un gasto de los padres de familia y afirmaron no contar con los recursos para ello.

“El día 11 nos citaron a junta de ya, y nos dicen que se va a cerrar la escuela, estamos inconformes en este cierre, el único argumento que nos dijo la supervisora es que ya no hay maestros disponibles para este turno vespertino y también argumenta que por ser pocos los”, señaló Claudia Patricia Diego Flores mamá de un alumno.

Sienten preocupación

A decir de la señora María Angélica Lozano Yépez su hijo tiene déficit de atención y viven en la comunidad de Capulín “y me interesa porque él aquí sí ha avanzado, tiene siete años y pues a mí de hecho me dijeron que él no tiene la capacidad para convivir con tantos niños como que se altera y es malo para él (…) pedimos que nos ayuden”, mencionó.

“Mi hijo tiene 10 años pero no me sabe leer, de hecho repitió dos años segundo y apenas va a pasar a cuarto (…) lo que digo que mi hijo va a ir hacia atrás porque no va a recibir el mismo apoyo”, manifestó Dulce Ramírez Castillo.

“No tenemos recursos”

En conjunto afirmaron que no cuentan con el recurso económico para poder enviar a sus hijos a otros planteles en donde reciban la atención que están teniendo en este momento.

En tanto Claudia Patricio Diego Flores, agregó que otra dificultad es que las autoridades escolares del turno matutino exigen cuota voluntaria y no permite la entrada a aquellos niños que no han dado su aportación, además de que tendrían que comprar uniformes nuevos, en virtud de que en ambos turnos son distintos.

Afirmó que pidió a la SEG que no se cierre la escuela y la respuesta fue que se trata de una decisión tomada y que se les dará oportunidad poder adquirir los uniformes hasta diciembre.

En el grupo de las madres de familia inconformes con el cierre de la escuela también estuvieron presentes Teresita de Jesús Méndez Ibarra, Juana Imelda Medrano, Blanca Imelda Muñoz García y Bertha Milán Zamarripa.

RC