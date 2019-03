Se niegan a recibir obra por sus fallas

Colonos de Las Reynas señalan que está incompleta; la entrega se había prometido para el 11 de noviembre, pero aún le faltan muchos detalles

Eugenia Rojas

Salamanca.- Por fallas de construcción, mala calidad e inconclusión de la obra del ‘Espacio familiar de la colonia Las Reynas’, que debió entregarse el 11 de noviembre del 2018 y a la fecha no se ha terminado, integrantes del Comité de Colonos de Seguimiento a la Obra Pública (COPOSOP) se negaron a recibir la obra.

Quiero saber cuántas penalizaciones le hicieron a la compañía, o a través de Obra Pública, porque no se ha cumplido las obligaciones y responsabilidades de la empresa constructora” Comité de vecinos

Señalaron “no recibimos la obra porque faltan muchas cosas que hacer y reparar. Vinieron este viernes a entregarla y no la vamos a aceptar hasta que cumpla con lo establecido en el proyecto. Los afectados son los niños y pobladores de la colonia, porque no pueden usar las instalaciones”, afirmaron.

Señalaron que este martes “vino el arquitecto Issac de Obra Pública con un representante del contratista (Enrique Salazar Arriaga) para entregar la obra con todas las fallas que tiene la obra. Porque Isasac dijo que si Transparencia da por terminada la obra, nosotros también. No recibimos ni la vamos a recibir si no cumple con el catálogo de conceptos. Hemos puesto exigencias muy altas y no las han cumplido”.

Indicó que las afectaciones y fallas de la obra “tienen varios pendientes. Equipamiento, suministro e instalación del bote separador de basura con un costo de más de 8 mil pesos, en la cancha faltan los postes y redes; suministro y colocación de tierra vegetal de banco extendido y regado y todo lo necesario para recibir pasto en rollo, que no está. Iban a entregar la obra con muchos puntos del catálogo que no se han ejecutado”.

Como colonos advirtieron “por acuerdo del COPOSOP no se va a recibir la obra (…), si se hicieron cambios en el proyecto inicial pero no se notificó al comité. Tomaron la energía eléctrica del poste de alumbrado público y por una falla eléctrica hubo apagón, con esto corremos el riesgo de que se roben los juegos infantiles y equipo de ejercitadores”.