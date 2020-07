Se niega personal de limpia a usar equipo de protección, aseguran no creer en el virus

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Personal de la dirección de limpia, se ha negado a usar el equipo de protección personal para evitar contagiarse de Covid19 ya que, pese a ser de los puestos que más están expuestos a la infección, aseguran que no creen en la enfermedad.

El director general de Servicios Públicos Municipales, Marco Figueroa Sierra, afirmó que, pese a que cuentan con todo el equipo de protección necesario, algunos trabajadores de la dependencia, en especial de la dirección de limpia, se han mostrado renuentes a usarlo e incluso no creen que se puedan contagiar de la enfermedad.

“Seguimos teniendo empleados, que debemos entender, no son los más preparados, el personal de limpia, a veces eso les hace tener actitudes de arrojo, (piensan), yo no creo en eso, estoy saludable y a mí no me hace nada (el virus), tenemos que irlos concientizando”

Dijo que a pesar de que les han impartido platicas de los riesgos de contraer el virus y las acciones de prevención, algunos se niegan a usarlo o se lo quitan.

Afirmó que, aunque, no se contempla una sanción, se está documentando que se les está dando la capacitación necesaria a los 98 empleados de la dirección y si ellos deciden hacer caso omiso y se enferman es bajo su responsabilidad.

“No podemos tener 98 supervisores para andar junto a ellos, asegurándose que se lo pongan o no, finalmente es una responsabilidad personal de cuidarse”.

Pese a lo anterior, Figueroa Sierra, señaló que no han tenido ningún caso, positivo o sospechoso de covid, en la plantilla laboral.

Aunque, los empleados se nieguen a usarlo, la Tesorería Municipal dotó de cubrebocas y guantes a la dirección, los cuales corresponden a una dotación por dos meses.

